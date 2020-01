TV 2 får opplyst av regjeringskilder at partilederne skal samles i statsministerboligen onsdag kveld. Også de parlamentariske lederne er med.

Der blir naturlig nok dagens uttalelser fra Siv Jensen tema.

Der skal etter planen alle de fire partilederne delta.

– Dette er en lenge planlagt middag, men det er helt naturlig at dette vil bli diskutert, sier en regjeringskilde.

Kilder i Venstre sier de er oppgitt over Fremskrittspartiet og hvordan de fremstår som en samarbeidspartner.

Verken Erna Solberg eller Trine Skei Grande har hatt lyst til å kommentere kveldens utvikling.

– Vanskelig sak i Frp

Da statsministeren møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget onsdag, sa hun til TV 2 at hun synes de sterke reaksjonene i Frp er leit.

Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne, som har sluttet seg til IS og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-topper.

– Jeg synes det er leit. Det er en vanskelig sak i Frp, samtidig måtte vi legge vekt på at dette ene barnet også har vi etter vår mening måtte finne løsninger for å hjelpe. Det var den avveiningen vi tok på det tidspunktet, sa Solberg til TV 2.

Fremskrittspartiet er nærmere enn noen gang å forlate regjeringen, og vil fremme flere konkrete krav overfor regjeringen, som vil avgjøre hvorvidt partiet blir værende.

– Vi har lenge vært av den oppfatning at Høyre i altfor stor grad har lent seg mot KrF og Venstre. Det bidrar til at politikken blir utvannet og ingen av partiene er til å kjenne igjen, sa Frp-leder Siv Jensen.