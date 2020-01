Fra fredag til søndag: Se alpint på TV 2. Få oversikt her!

At riktig valg utstyr er en konstant kamp i jakten på hundredelene i alpint, begynner vi å bli godt kjent med.

Sist gjennom refleksjonene til en frustrert Henrik Kristoffersen i Adelboden.

Før verdenscuphelgen i Wengen har Kjetil Jansrud en god følelse. Han mener en to år lang utstyrskamp endelig er over.

Funnet «god-skoene»

De to siste sesongene har Jansrud slitt med å få skiskoene til å stemme med resten av utstyret i utfor. I fjor havnet han helt nede på en 13. plass i utforcupen, mens gullet i Åre ble hentet hjem på et fire år gammelt par – som en hurtigløsning.

– Har du funnet en permanent løsning nå?

– Ja, nå er jeg veldig fornøyd, selv om det ikke så sånn ut i Bormio. Men is og uroligheter har jeg aldri vært spesielt god på, påpeker Vinstra-kjøreren overfor TV 2.

– Problemet er borte. Jeg kan nå bestemme hva den skien skal gjøre, og ikke omvendt, legger han til.

– Hvordan løste du det?

– Vi lagde en ny sko med HEAD. Ikke en ny modell, men en ny versjon av sko vi har brukt før – og helt nye. Den miksen virker veldig bra, svarer Jansrud.

– Så HEAD har de siste årene jobbet på spreng?

– Ja, de har det. Også er det ikke sånn at jeg kan ta opp alle ressursene til

HEAD, heller, men de er en god finansiell «backing» bak dette. Så når jeg sier: «Kan vi prøve dette, men jeg vet ikke om det fungerer?», så sier de alltid ja. Det er en veldig fin situasjon å være i som idrettsutøver.

Trente i feil retning

Jansrud hadde den tiende beste tiden på tirsdagens utfortrening i Wengen.

Han mener det er et langt steg i riktig retning mot jevne topplasseringer i utfor. Nå jobber han med å legge av seg vanene med skoene som ikke fungerte.

– Gjennom de to siste årene har jeg trent i feil retning, og det henger nå igjen. Jeg har lagt til meg en del tekniske detaljer for å kompensere for det utstyret jeg hadde. Det må jeg justere nå. Grunnpakka er på plass, så nå må jeg bruke hver dag for å kunne kjøre bedre og bedre på ski, forklarer han.

