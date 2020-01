To av de siktede i dobbeltdrapssaken i Bergen varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon.



I tillegg får de medieforbud de første to ukene, opplyser Vest politidistrikt.

De to mennene, en på 56 og en på 36 år, ble fremstilt for fengsling i Bergen tingrett onsdag ettermiddag. Begge er siktet for drap eller medvirkning til dette.

Kjennelsen er i tråd med det politiet ba om.

De to mennene var de første som ble pågrepet i saken. Ytterligere en mann er siktet for drap eller medvirkning. Han fremstilles for fengsling torsdag.

I tillegg er en mann siktet for å ha ødelagt bevis.

