Så langt denne sesongen har Manchester Uniteds angrepstrio scoret flere mål enn Liverpools trio.

Det viser statistikken fra alle turneringer denne sesongen, der Mason Greenwood, Marcus Rashford og Anthony Martial til sammen har scoret 39 mål, mot Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané sine 38 mål. Det var united.no som først skrev om statistikken.

Det ble ingen flere mål til trioen i FA-cupen onsdag.

– Forskjell på å spille mot Napoli enn Astana

Ifølge denne statistikken har altså Uniteds angrepstrio vært bedre så langt denne sesongen. TV 2s fotballekspert lar seg ikke overbevise da han blir informert om statistikken.

– Det er så mange statistikker nå, for eksempel at United aldri scorer på hodet, Liverpool får ikke straffer. Det er så mye greier. Og med statistikk kan man gjøre alt og få det til å se ut slik man vil. I dette tilfellet for eksempel, hvorfor er Greenwood med her? Det må vurderes på like grunnlag. Du kan ikke bare ta inn en annen som har scoret mer enn andre, bare for at du skal få det beste resultatet, argumenterer Erik Thorstvedt.

Greenwood har blitt byttet inn i 15 av de 17 kampene han har spilt denne sesongen. Dermed altså kun startet to.

Thorstvedt mener også at man må se på motstand.

– Manchester United har hatt mye enklere motstand i Europa. Det er forskjell på å spille mot Napoli enn Astana. Sånn er det bare. Begynner du å grave dypt, kan du finne mange ting. Hos United svinger resultatene, og da må de grave litt dypere for å finne positive ting, sier han og legger til:

– Jeg tror Liverpool driter i det. De har et hav av poeng, og de bryr seg ikke hvis de andre lagene vil begynne å skrape etter smuler for å finne noe positivt om dem selv.

Positive ting i United, men: – Liverpool er mye bedre

Det er likevel en del ting Manchester United kan glede seg over.

– Rashford er den i Premier League som har høyest expectet goals, altså, han kommer til flest bra sjanser. Det er veldig viktig. Tar du toppscoreren i Premier League, Jamie Vardy, så har han overscoret ut fra expected goals. Det viktigste er å komme til mange sjanser, og det gjør Rashford. Han har hatt en positiv utvikling og er blitt flinkere til å sette sjansene sine. Så det er mange ting å glede seg over med angrepet til Manchester United og hvis de vil kose seg med at de er bedre ut fra denne statistikken, skal de få lov til det, sier Thorstvedt før han understreker:

– Men jeg er ikke enig.

– Danny James har vært en suksess, Greenwood er et fantastisk talent som kommer til å score masse mål i årene fremover. Det er mange ting de kan grave opp, altså. Men Liverpool sitt angrep er mye bedre.