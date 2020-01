Caroline (21) fikk fire dager på å overtale foreldrene før hun skulle sjekke opp gutter på TV: – Skeptiske

Spillet tok en dramatisk vending i Love Island-villaen denne uken, da Eskild Magnussen (27) ble sendt hjem av de andre deltakerne.

Da ble Ida Myren (21) singel, og det samme er nykommeren Tanja Løvik (29).

I torsdagens episode av Love Island kom det nok ei dame til villaen: Økonomistudenten Caroline Berg-Thomassen (21) fra Stavanger.

Hun har vært singel i ett og et halvt år, og nå er hun klar for å finne en kjæreste.

– Jeg er ute etter et forhold, og det er derfor jeg har meldt meg på Love Island. Det begynner å bli litt kjedelig å bare være meg selv. Jeg er ei kjæreste-jente, og jeg liker best å føle meg trygg og ha noen å dele livet med, sier Caroline til TV 2.

TV 2 møter henne på et hotell utenfor Buenos Aires i Argentina, få dager før hun skal inn i Love Island-villaen.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

Meldte seg ikke på selv

21-åringen ble meldt på Love Island av sin bestevenninne. Hun innrømmer at hun først var usikker på om dette var noe henne.

– Jeg fikk først vite om det da noen fra Love Island-produksjonen ringte meg og ville ha meg på intervju. Jeg var litt skeptisk, men så innså jeg at dette blir bra og jeg ville gi det en sjanse, sier hun.

Det var derimot først for omtrent en uke siden at Caroline fikk tilbud om å være med på Love Island, så hun fikk kun fire dager på å forberede seg før avreise til Argentina. Samtidig måtte hun overbevise familien sin.

– Foreldrene mine var veldig skeptiske i starten. Det kom veldig brått på, siden jeg hadde ikke fortalt dem at jeg hadde vært på intervju. Da jeg sa at jeg skulle reise om noen dager, så ble det ikke tatt så godt imot. Men da de lot det synke inn og fikk sett programmet, så sa de at de støtter meg og er stolte av meg uansett, sier hun.

NYKOMMER: Caroline Berg-Thomassen er klar for Love Island. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Én mann skiller seg ut

Caroline beskriver seg selv som utadvendt og positiv. Hun mener at hun er flink til å spre godt humør.

– I en kjæreste er jeg ute etter det samme som jeg har å tilby. Det er viktig at han er lojal og trofast, bryr seg om andre og viser kjærlighet for familien. Og så er selvfølgelig humor viktig, sier hun.

Før hun reiste fra Norge til Argentina, fikk hun sett de første episodene av årets Love Island-sesong. Og det er én mann som har skilt seg ut.

– Det er vanskelig å si hvem som er min favoritt, siden jeg ikke har snakket med dem selv. Men jeg synes at Nate (Kahungu, 23) er en artig person. Han byr på seg selv og har god humor, sier hun.