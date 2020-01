Hertuginne Meghan og prins Harry har saksøkt avisa og dets moderselskap Associated Newspapers for å ha publisert et brev hun skrev til faren. Hun beskylder avisa for å ha brutt opphavsretten, for å misbruke privat informasjon, samt brudd på Storbritannias databeskyttelseslov.

Rettsdokumenter viser at avisa planlegger å kalle inn Thomas Markle som vitne, og de hevder at han hadde «en tungtveiende rett til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom ham og datteren, inkludert innholdet i brevet».

I dokumenter utarbeidet av avisens advokater, hevder de videre at medlemmer av Storbritannias kongefamilie «er avhengige av omtale om sine liv for å opprettholde de privilegerte stillingene de innehar».

Avisa argumenterer også for at publiseringen av brevet var et svar på en «ensidig» artikkel i People Magazine i februar 2019 med fem ikke-navngitte «nære venner» av hertuginnen som refererte til brevet, som de dermed mener var et offentlig domene.

Hertuginne Meghans anstrengte forhold til sin far har fått mye oppmerksomhet i britiske medier siden hennes inntreden i den britiske kongefamilien. Faren skulle etter planen følge Meghan til alters under bryllupet i 2018, men han trakk seg i siste øyeblikk på grunn av hjerteproblemer.

Thomas Markle har siden den gang gitt intervjuer til flere mediehus, hvor han har klaget over liten kontakt med datteren etter bryllupet.