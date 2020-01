Fremskrittspartiet er nærmere enn noen gang å forlate regjeringen.

Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn som har fått begeret til å renne over for partiet.

Onsdag ettermiddag orienterte Frp-leder Siv Jensen stortingsgruppa i Frp om saken.

Etter møtet uttalte Siv Jensen at Frp ikke sitter i regjering for enhver pris.

– Tiden er overmoden for at vi skal kjenne igjen hvert av de fire regjeringspartiene. Vi ønsker tydeligere gjennomslag. Derfor vil vi definere tydelige krav overfor statsminister Erna Solberg, sier Jensen.

– Begeret er fullt, sier Frp-lederen.

