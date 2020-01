– Elektrifiseringen av øybåtene i 2021 vil gjøre Oslo til et utstillingsvindu for grønn skipsfart og ta oss et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby, sier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) i en pressemelding.

Han sier all kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028. For Nesoddbåtene nås målet allerede i 2020, øybåtene i 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

Fra sommeren 2022 vil alle de fem nye elektriske båtene være i drift. Det er første gang Boreal Sjø inngår kontrakt med Ruter, etter anbudskonkurranse med totalt fem tilbydere.

Øyene i Indre Oslofjord er et populært reisemål, og i 2019 var det 867.000 påstigende. 2018 var et rekordår for øybåtene, med 1,2 millioner påstigende etter en varm og solrik sommer.

Ifølge Hermstad vil det nye tilbudet, som har høyere produksjon, ha omtrent samme årlige kostnader som dagens tilbud. De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, mens de gamle bare hadde plass til 236 passasjerer.

I forbindelse med kontraktsoppstart blir det virksomhetsoverdragelse for de ansatte, som jobber for Oslo-Fergene.