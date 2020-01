Derfor er det så vanskelig å holde seg unna mobilen

Et velkjent scenario: Det er blitt kveld, og du har endelig slengt deg ned på sofaen – klar til å sluke en blodig nordic noir, en episode av «The Crown» eller den filmen som alle rundt lunsjbordet hadde sett bortsett fra deg.

Men så skjer det: Bare ti minutter inn i det kulturelle inntaket kjenner du trangen til å sjekke mobilen.

De neste timene går til å være halvt konsentrert om det som skjer på TV-en, mens resten av oppmerksomheten er viet til å oppdatere Instagram, Facebook og nettaviser på nytt … og på nytt …

Til tross for at du egentlig skulle gjøre noe du tenkte å kose deg med.

Hvorfor i all verden er det så vanskelig å la den dingsen være i fred?

Marianne Støle-Nilsen spurte Twitter-følgerne sine om de også kjenner på skjermavhengigheten. Foto: Privat

Luftet frustrasjon på Twitter

Sist uke spurte lektor og frilanser Marianne Støle-Nilsen sine Twitter-følgere om de slet like mye med konsentrasjonen som henne på grunn av skjermer og sosiale medier.

Svarene lot ikke vente på seg fra andre like frustrerte mobilbrukere. 39-åringen forklarer hva som fikk henne til å ty til Twitter:

– Det slo meg hvor mye mer krevende lesing har blitt for meg enn før – selv om jeg elsker å lese. Når jeg som voksen opplever dette som et problem, hvordan er det da for andre? Og spesielt yngre, som kanskje har enda lettere for å plukke opp mobiltelefonen?

Jeg må bruke så utrolig mye mer energi på å fordype meg i en bok nå enn før. Skjermer, sosiale medier og strømmetjenester har gjort noe med konsentrasjonen min, ass! Noen som kjenner seg igjen? — Marianne versjon 2020 🌟 (@mariannelakris) 9. januar 2020

Støle-Nilsen forklarer at hun kan ta seg i å gjøre uviktige ting på mobilen mens hun skulle gjort noe annet. Etter at hun ble klar over hvor fort hun blir distrahert av mobilen, har hun begynt med å ha den borte fra synsfeltet sitt, gjerne i et annet rom.

Likevel er det ikke alltid hun klarer å dy seg:

– For noen dager siden satt jeg og så en serie som jeg var helt oppslukt i – men som jeg likevel måtte sitte på Twitter og skrive om samtidig som jeg så på.

Selverklært avhengig

Youtuber og teknologireporter for «TV 2 hjelper deg», Dennis Vareide, tror de fleste av oss til en viss grad har blitt avhengige av mobilen – inkludert han selv.

Mobilen er aldri mer enn en meter unna youtuber Dennis Vareide. Foto: TV 2

– Mobilen er jo konstant maks én meter unna og den sjekkes hele tiden. Jeg klarte å knuse skjermen på den i romjula, og ble mer stressa over at jeg måtte sitte tre timer hjem på toget uten den enn hva det ville koste å reparere den.

Som mange andre har Vareide lav terskel for å sjekke telefonen hyppig og uten mål og mening. Se på film hjemme alene? Da er det konstant opp med mobilen underveis. Vente eller sitte på trikken? Opp med mobilen.

– Men jeg er veldig opptatt av å ikke bruke den i sosiale sammenhenger, sier youtuberen.