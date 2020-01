Veldig mye handler om elbi i bilbransjen akkurat nå. En rekke produsenter kommer med nye og elektriske biler.

Her i Norge har elbilene et unikt grep på markedet, I år blir det forventet at de for første gang skal stå for over halvparten av det totale nybilsalget.

Biler som går på hydrogen har de siste årene havnet i skyggen av dette. Men det betyr ikke at satsingen på denne teknologien er borte.

Toyota har hele tiden vært langt fremme på dette området, og de har ingen planer om å gi opp satsingen på hydrogen og brenselceller.

God rekkevidde

På et arrangement i Amsterdam denne uken, viste de frem en helt ny generasjon av hydrogenbilen Mirai. Og Toyota er helt overbevist om at hydrogen vil spille en rolle i årene som kommer.

– Ja, mest av alt fordi hydrogen er så anvendelig. Disse bilene kan få svært god rekkevidde. Samtidig slipper man dette med lang ladetid. Utfordringen nå er først og fremst å få nødvendig infrastruktur på plass, men det tror vi kommer, sa en av Toyota-ekspertene vi snakket med i Amsterdam.

Mener dette er mye smartere enn vanlig elbil

Her presenterer Toyota sin nye Mirai i Amsterdam. De har fortsatt stor tro på hydrogenbilene og mener de vil kunne supplere tradisjonelle elbiler på en svært god måte.

Har solgt 10.000 biler

Slik japanerne ser det, vil elbiler og hydrogenbiler kunne utfylle hverandre i fremtiden. De forventer at store personbiler, SUV-er og ikke minst nyttekjøretøy vil gå på hydrogen, mens rene elbiler vil være mer aktuelt for de som har mest småkjøring.

Sentralt her er muligheten for å få svært god rekkevidde på biler drevet av hydrogen, samtidig som det går langt raskere å fylle opp disse, enn å lade en elbil.

Første generasjon Mirai kom i 2014. Siden lanseringen har rundt 10 000 eksemplarer blitt solgt. Nå er det altså klart for en helt ny bil.

Det smalt på hydrogenstasjonen, da fikk norske eiere et stort problem

Designet kan minne litt om Audi A5/A7 – og er virkelig noe helt annet enn på første generasjon.

Tre hydrogentanker

Den lanseres sent i 2020, først i Japan, Nord-Amerika og Europa.Toyota tar sikte på en 30 prosent økning i rekkevidden fra første generasjon. Det skjer gjennom forbedringer i brenselcellesystemet og bruk av større hydrogentanker, noe som gir en rekkevidde på 650 kilometer mellom hver fylling.

Det er nå tre tanker plassert lavt i bilen, en lang og to korte, som sammen øker drivstoffkapasiteten med rundt ett kilo hydrogen, sammenlignet med dagens modell.

Som et enkelt, moderne rom, sier Toyota selv om interiøret i nye Mirai.

Enkelt, moderne rom

Designmessig skiller den seg vesentlig fra den noe spesielle (for å si det hyggelig...) forgjengeren. Toyota har gått for et mye mer konsensjonelt design nå, med sporty linjer. Med lengde tett på fem meter er dette en velvoksen bil.

Slik ser første generasjon Mirai ut.

Toyota beskriver selv interiøret som et enkelt, moderne rom med en varm, komfortabel stil. Nøkkelelementer er en 12.3-tommers skjerm i midtkonsollen og et instrumentpanel som omslutter sjåføren. Plattformen og innpakkingen legger til rette for fem seter, mot fire i dagens Mirai.

Priser er ikke klare ennå, men ambisjonen til Toyota er å selge vesentlig flere eksemplarer av denne enn de gjorde av første generasjon.

Les også: Vår første test av Toyota Mirai her

Video: Her snakker vi heftig Toyota!