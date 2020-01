– Det blir heldigvis ikke Henrik Ingebrigtsens minneløp

Siden operasjonen i tåa i oktober har det stort sett vært stille rundt Henrik Ingebrigtsen. Men denne uka ble det kjent at 28-åringen starter et eget barneløp til høsten. Ifølge han selv er det ikke et tegn på at karrieren er på hell.

– Nei, nei. Det er heldigvis ikke Henrik Ingebrigtsens minneløp vi snakker om her, ler han.

I god trening

Barneløpet er et samarbeid med IL Ros i Asker, og går av stabelen den 13. september i år.

– Det er jo ikke sånn at jeg skal arrangere dette alene. Jeg stikker ikke ut løypa for å si det sånn. Men jeg håper dette kan bli et løp vi kan ha flere steder i landet på sikt. Målet er å gi løpeglade barn et lite møte med proff løping og konkurranse. Først og fremst bidrar jeg med tilstedeværelse, og PR på sosiale medier, forklarer Ingebrigtsen til TV 2.

Søndag reiser han til Sør-Afrika på treningsleir. Bortsett fra en ukes sykdomsopphold rundt jul, så har han holdt seg i god trening siden forrige høydeopphold i Flagstaff.

– Jeg begynte med intervaller forrige uke, og hadde en intervalløkt i går. Så er det en del aquajogg i mellom for å justere belastningen. Men denne uka kommer jeg vel opp i rundt 130 kilometer, forteller han.

Vondt, men mindre vondt

Smertene i tåen har ikke helt gitt seg. Men det er som natt og dag i forhold til i fjor høst under VM. I klassisk Ingebrigtsen-ånd, beskriver han det slik:

– Det er fortsatt vondt, men veldig mye mindre vondt enn det var, he, he.

Han utdyper:

– Smertene kommer først og fremst fra beinhinna i tåa, der alt av nerver ligger. Men under VM i Doha, så var det så ille at jeg hørte det knirka inni tå-leddet. Det var bein mot bein. Så det er en enorm lettelse at de smertene er borte, forklarer han.

Han satser på at forsiktig økning av treningen skal føre han tilbake i form i løpet av sommeren.

– Målet er å gjøre et skikkelig comeback på Bislett Games. Det kan bli noen løp før det, men ingenting som kan ødelegge for Bislett. Der blir det 3000 meter, sier han.

I fjor satte han norsk rekord på samme distanse på Bislett. Han er for tiden også inne og kvalifisert for 5000-meteren i OL, selv om han ikke har løpt under tidskravet.

– Jeg er per i dag godt innafor på det nye rankingsystemet. Men jeg ønsker likevel å greie å løpe under kravet. Greier jeg 2-3 måneder med god «dunking» på trening, så vet jeg at jeg lett løper på tider under 13.15, sier han.