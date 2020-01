Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!

Mohamed Salah og Liverpools eventyrlige sesong fortsetter, og egypteren har allerede fått oppleve det aller meste i sin allikevel relativt korte karriere på Merseyside.

Ett av de mest ikoniske øyeblikkene så han imidlertid fra tribuneplass, da Barcelona ble slått 4-0 på Anfield og 4-3 sammenlagt i forrige sesong semifinale i Champions League.

En skadet Salah var for anledningen iført en sort T-skjorte med påskriften «Never Give Up», og noe mer passende hadde vel knapt vært mulig under det legendariske comebacket.

I et ferskt intervju med TV 2 Sporten avslører Liverpool-spilleren nå historien bak hvorfor han iførte seg nettopp den T-skjorten dem dagen.

– Jeg hadde T-skjorten hjemme, for å være ærlig. Jeg valgte bare en T-skjorte, forteller han leende, tydelig både overrasket og engasjert over at spørsmålet oppstår midt i en intervjusetting der man vanligvis lirer av seg floskler om den forestående kampen som står foran en.

STORT ØYEBLIKK FOR ALLE RØDE: Liverpool-spillerne og teamet rundt laget tar imot hyllest fra fansen etter Barcelona-suksessen. Foto: Paul Ellis/AFP

– Det kom fra hjertet

Minnene strømmer tilbake både til oppgjøret på St. James' Park i Newcastle, der en hodeskade satte ham utenfor Barcelona-returen, og den magiske kvelden på Anfield som de rødes supportere aldri glemmer.

– Jeg ble skadet i Newcastle-kampen, så jeg kunne ikke spille den kampen. Så da måtte jeg komme og heie på laget. Jeg så T-skjorten, og tenkte at det kanskje var tidspunktet å bruke den på. Så hadde jeg den på da jeg kom hit før kampen.

– Alle snakket om det. Det eksploderte, og jeg tenkte «wow». Da vi så vant i Champions League så jeg store deler av byen hadde på seg «Never give up»! Så det var veldig stort for meg. Det kom fra hjertet. Når du gjør noe som føles naturlig, så blir det resultatet, smiler han.

I intervjuet forteller Salah også om det sterke samholdet i Liverpool-garderoben og trekker det frem som hovedårsak til suksessen.

– Det begynner i garderoben. Vi er veldig tett på hverandre, og veldig gode venner. Topp lagkamerater. Alt starter der, vi liker hverandre, vi prøver å ha det morsomt sammen og vi gjennomfører treningene som om de er kamper. Vi trener virkelig hardt, vi presser hverandre til ytterpunktene. Alt starter i garderoben, sier han.

Se Premier League på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!