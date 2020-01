Dinosaurer kan også brøle

FIKK IKKE JOBBEN I GAMLEKLUBBEN: Nigel Pearson i aksjon for Middlesbrough i 1995/96-sesongen. Foto: Bildbyrån/Cop 2

To utenomsportslige farvel på kort tid betød også at Pearson ikke lenger var førstevalget for hardtsatsende klubber på nivå to av engelsk fotball. Gamleklubben Middlesbrough, der han nøt stor suksess som spiller på 90-tallet, var aktuelle, men de valgte i stedet å gå for Garry Monk som ny manager sommeren 2017.

I stedet tok Pearson turen til belgisk nivå to og klubben OH Leuven høsten 2017. Det var heller ikke en klubb uten kontroverser, da belgierne året før hadde vært blant klubbene som havnet i medias negative søkelys i forbindelse med korrupsjonsskandalen som blant annet felte Sam Allardyce som England-manager. Leuvens daværende styreformann Jimmy Houtput skal ifølge The Telegraph ha tilbudt klubben som kanal for at tredjepartseierskap av engelske fotballspillere kunne forekomme, og 30. september - dagen etter den engelske avisens avsløringer - var Houtput ferdig i klubben.

Det kan også ha vært direkte utslagsgivende for at Pearson fikk en vei tilbake i fotballen, for inn i OH Leuven den sesongen kom i stedet King Power-gruppen, det thailandske konsernet som også har eierskapet i nettopp Leicester, Pearsons gamle klubb. Nå avdøde Vichai Srivaddhanaprabha hadde nemlig kjøpt opp klubben som slet finansielt etter kontroversene, og tydeligvis bestemt seg for å gi Pearson en ny sjanse. Da han ble presentert som ny manager, ytret sågar Aiyawatt Srivaddhanaprabha, sønn av Vichaj, at Pearson hadde «overflod av kunnskap, gode medmenneskelige ferdigheter og sterk vinnermentalitet».

Kontroversene i Leicester var kanskje ikke helt glemt, men en vei tilbake i fotballen hadde imidlertid oppstått. Etter 1,5 år i Belgia fikk han dog også der sparken, i februar 2019, da klubben slet i bunnen av tabellen på nivå to. «Hans omfattende kunnskap og erfaring har bidratt til å etablere infrastruktur, prosesser og en profesjonell kultur» var de rosende ordene Pearson fikk med seg på veien, men uten sportslig suksess ble det vanskelig å fortsette med engelskmannen i sjefsstolen.

Siden det har det imidlertid vært stille rundt manageren, og i et 2019 der andre managere ute av jobb gjerne tjente til livets opphold som ekspertkommentatorer på TV eller til stadighet ble satt i forbindelse med ledige jobber, gikk Pearson fullstendig under radaren. Da han i desember plutselig dukket opp som Watford-sjef da Premier League-jumboen for andre gang denne sesongen bestemte seg for å sparke sin manager, satte derfor mange kaffen i vrangstrupen.

Dinosaur-begrepet, benyttet for å omtale folk man mener er utdatert og ferdig i sin bransje, ble lansert av flere, men Pearson har iallfall foreløpig bevist at han har ferdigheter som skal til for å strukturere, organisere og få det beste ut av en talentfull gruppe av fotballspillere. Siden han gikk inn dørene på Vicarage Road har kun Liverpool blitt for sterke for dem, 13 poeng på seks kamper er fasiten, og på en «Nigel Pearson-tabell» er det kun nettopp Liverpool og Manchester City, engelsk fotballs soleklart beste lag de to siste sesongene, som har tatt flere poeng enn hans Watford.

Fra den dagen Pearson fikk sparken i Leicester 30. juni 2015 og frem til Watford ansatte ham 8. desember 2019 har totalt 57 manageransettelser blitt gjort av klubber i Premier League. Sam Allardyce og Marco Silva har sågar blitt ansatt i tre forskjellige klubber, mens Quique Sanchez Flores - mannen Pearson overtok for i Watford - har både blitt ansatt og sparket to ganger fra «dinosaurens» nåværende jobb.

Ja, ansettelsen av Pearson er faktisk den sjette på managersiden i Watford på de snaue fem årene siden deres nåværende sjef forlot sin jobb i Leicester, så de skal iallfall ikke beskyldes for ikke å hatt sjansen til å skaffe seg ham tidligere!

SISTE TAP: Slik så det ut like før Nigel Pearson gikk på sitt til nå siste hjemmetap i Premier League. José Mourinho er avbildet forut for oppgjøret som Chelsea-sjef på King Power Stadium 29. april 2015. Foto: Oli Scarff/AFP

Suksessen har iallfall ikke uteblitt foreløpig, og det hele skal visstnok handle om enkle retningslinjer og knallhard disiplin. Det å slå ned på at folk kommer for sent på trening eller til spillermøter og nekte spillere som ikke har trent hele uken å delta i kamp høres kanskje logisk og enkelt ut, men har åpenbart ikke vært tilfelle under tidligere Watford-regimer denne sesongen.

Lørdag leder Pearson sitt Watford på eget gress for fjerde gang siden han overtok, og i tur og orden har Manchester United (0-2), Aston Villa (0-3) og Wolverhampton (1-2) måttet tåle tap mot mannen av den gamle skolen. Tar en med den imponerende sluttspurten som holdt Leicester oppe i 2014/15, har Pearson nå seks strake hjemmeseire som Premier League-manager, og kan lørdag bli den første engelske manageren i Premier League siden Harry Redknapp - med nettopp Tottenham i 2009 - til å levere sju strake hjemmeseire i Englands øverste divisjon.

Så lurer du kanskje på hvem som var den siste manageren til å lede sitt lag til en borteseier mot et Nigel Pearson-styrt hjemmelag? Vel, det var José Mourinho, som i april 2015 vant 3-1 på King Power Stadium i Leicester. Det var kampen før de deretter sikret seg ligatittelen, i det som også var en av de siste månedene før også Mourinho i manges øyne tok steget ut i dinosaurenes rekker.

Under et halvår senere var i hvert fall både han og Pearson uten jobb. Lørdag møtes de på ny.

Og så gjenstår det å se hvilket dinosaurbrøl som runger høyest denne gang.

PS! Kanskje er det også en helt spesiell grunn til at Pearson så inderlig ønsker å lykkes på Vicarage Road? Det var nemlig her han opplevde det som må ha vært karrierens mest dramatiske sluttsekunder i play-off-semifinalen som Leicester-sjef i 2013. Hans lag fikk straffespark, og Anthony Knockaert kunne avgjøre, men i stedet for å banke 2-2 i nettet og skyte sitt lag til Wembley med sammenlagtseier, misset franskmannen. Watford kontret, og Troy Deeney scoret i stedet på motsatt side og sendte i stedet vertene til Wembley. Kanskje bestemte han seg der og da for at han en dag skulle returnere og gjøre enorm suksess nettopp på denne banen, men det får bli en annen historie!