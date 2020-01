Tiril Eckhoff gjorde ingen feil i tyske Ruhpolding. Hun skjøt ti treff og gikk fort i sporet. Etter siste skyting økte hun avstanden til svenske Hanna Öberg.

Da Eckhoff gikk over målstreken slo hun Öberg på foreløpig førsteplass med 29,7 sekunder. Dermed var det Eckhoff som ledet, og ingen andre klarte å vippe 29-åringen ned fra tronen.

Leder verdenscupen

Onsdagens seier betyr at Eckhoff overtar ledelsen i verdenscupen. I forkant av onsdagens renn lå hun ni poeng bak Dorothea Wierer, men onsdag ble italieneren slått med 36,8 sekunder.

– Jeg tror nok det er et av de beste skirennene jeg har gått, så jeg får smile bredt for det, sier Eckhoff til NRK.

– Det er utklassing på 7,5 kilometer, mener NRKs skiskytterekspert Emil Hegle Svendsen.

Eckhoff selv ble noe overrasket da hun ble informert om at hun nå leder verdenscupen.

– Var «Doro» litt bitter eller? Jeg tror hun er det. Jeg får vel klappe meg på skulderen og si «flink, Tiril», sier hun og ler.

Røiseland: – Kjempegøy med Tiril

Marte Olsbu Røiseland fikk en bom på stående, men gikk en sterk sisterunde. Hun gikk inn til mål 55,4 sekunder bak Eckhoff. Det holdt til en sjetteplass.

– Jeg synes det var litt tyngre fysisk i dag enn det har vært i det siste. Det var et skikkelig jobbe-løp. Jeg er greit fornøyd med ni treff, og det er kjempegøy med Tiril som skyter ti treff og gjør et kjempebra løp, sier Røiseland til NRK.

Ingrid Landmark Tandrevold fikk to bom og endte over ett og et halvt minutt bak Eckhoff.