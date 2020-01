Russlands president Vladimir Putin takker Medvedev for hans tjeneste, men påpeker også at regjeringen ikke har oppfylt kravene som er blitt satt for den, nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Medvedev har vært statsminister siden 2012. Før det var han president i perioden 2008 til 2012

Ifølge Reuters er det ikke bare Medvedev, men hele regjeringen som går.

Dmitry Medvedev viser til en rekke endringer i grunnloven og maktbalansen i landet, og at det derfor er rett å trekke seg.

– I denne konteksten er det åpenbart at vi, som regjeringen i den russiske føderasjonen, bør gi presidenten i landet vårt mulighet til å ta alle de nødvendige avgjørelser, og under disse forholdene mener jeg at regjeringen i den russiske føderasjonen må trekke seg, sier han, ifølge BBC.



Tale om rikets tilstand

Oppsigelsen kommer samme dag som Putins årlige tale om rikets tilstand.

Der ble det klart at presidenten vil gjøre flere endringer i landets grunnlov og gi parlamentet større makt og myndigheten til å velge statsminister.

De varslede endringene vil trolig øke spekulasjonene rundt Putins politiske framtid etter mer enn 20 år ved makten, men den russiske lederen kom ikke med noen hint om sine planer når hans fjerde periode i Kreml går ut i 2024.

I stedet varslet den russiske presidenten i sin årlige tale til den russiske nasjonalforsamlingen at han vil gi parlamentet myndighet til å utnevne statsminister og regjeringsmedlemmer. En jobb som i dag tilhører presidenten.

– Det vil øke rollen til og betydningen av landets parlament og partiene, sa Putin i sin tale.

Folkeavstemning

Han understreket samtidig at presidenten skal beholde retten til å kunne avskjedige både statsminister og regjeringsmedlemmer, og han sa at det bør holdes folkeavstemning om forslagene til grunnlovsendringer.

– Jeg ser det som nødvendig at landets innbyggere får stemme over en hel pakke av foreslåtte endringer i landets grunnlov, sa Putin, som ikke nevnte noen eksakt dato for den mulige avstemningen.

Putin foreslo også at fremtidige presidenter skal få lov til å ha vervet i to perioder, i stedet for «to påfølgende perioder», som det heter i dagens russiske grunnlov.