Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne, som har sluttet seg til IS og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-topper.

TV 2 har snakket med kilder med kunnskap om Frp-ledelsen vurderinger av den betente situasjonen.

Kilder sier partiet er nærmere enn noen gang å gå ut av regjering. Det til tross for at partiet under et internt seminar forrige helg var enige om at den evigvarende debatten om regjerings-exit ikke tjente partiet, ifølge kilder.

Frp-leder Siv Jensen bekrefter overfor Dagbladet at konsekvensene kan bli å bryte ut av regjeringen.

– Vi kommer nå til å definere noen veldig klare krav fra Frp. Så blir det opp til Erna og Høyre å ta det på alvor eller ikke ta det på alvor. Det må skje ganske raskt. For begeret vårt er nå fullt. Vi sitter ikke i regjering for enhver pris. I IS-saken har de tre andre partiene beveget seg bort fra Frp, sier Siv Jensen.

På vei inn i gruppemøtet hadde Jensen ingen ytterligere kommentarer.

Grå masse

Siv Jensen mener situasjonen er alvorlig.

– Vi er nå en del av en grå masse som ikke skaper begeistring i opinionen lenger, og i hvert fall ikke hos Fremskrittspartiets velgere. Oppfatningen er at Høyre i for stor grad bøyer av for KrF og Venstre. Det i seg selv fører til at regjeringens politikk blir gråere og kjedeligere. Da er det sånn at Frp og jeg, vi vil ikke dette lenger, sier hun til Dagbladet.

En kilde i stortingsgruppen sier at saken er vanskeligere enn bompengekrisen, hvor statsminister Erna Solberg til slutt måtte stille et ultimatum overfor regjeringspartiene.

Klokken 15 skal Siv Jensen orientere Frps gruppemøte om vurderingene ledelsen har gjort i saken.

DRAMA: Partileder og finansminister Siv Jensen før gruppemøtet i Frp i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vil ut

Flere fylkesledere, som sitter i partiets mektige landsstyret, vil ta partiet ut av regjering.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos har hele veien forsvart prosjektet. Nå sier hun at ingenting kan reparere nederlaget, og at hun vil ut av regjering.

Frp forventer tydelige gjennomslag etter at de øvrige regjeringspartiene gikk inn for å hente en norsk kvinne og hennes to barn fra Syria, sa nestleder Sylvi Listhaug til TV 2 tirsdag.

– Det er ingenting som kan reparere dette. Det er ingen seier som vi kan få, som er mulig å få, sier Kjønaas Kjos til TV 2.

Etter det TV 2 er kjent med er det etter alt å dømme flertall i stortingsgruppen for å anmode Siv Jensen om å innkalle landsstyret.

Les hele saken: Lojal støttespiller vil ut av regjering