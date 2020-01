Mandag ble to personer funnet drept ved Osavatnet nær Gullfjellet. De døde er en kvinne på 29 år og en mann i 40-årene.

Totalt fire personer er pågrepet, tre siktet for drap eller medvirkning til drap, mens den fjerde er siktet for å ha ødelagt bevis.

De to første som ble pågrepet, allerede mandag kveld, er en mann i 50-årene og en mann i 30-årene.

De er begge blitt dømt for en rekke lovbrudd tidligere.

Trusler og vold

Mannen i 50-årene er tidligere dømt 24 ganger.

Han har etter det TV 2 kjenner til tilbrakt store deler av sitt voksne liv i fengsel.

Den forrige dommen fikk han i oktober 2019, da fem måneders fengsel for oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han kjørte da bil i beruset tilstand og forårsaket en trafikkulykke.

Etter det TV 2 kjenner til har mannen ikke sonet denne straffen enda.

I flere av dommene heter det at mannen hadde et voldsomt temperament og at han også i retten fremsto som voldsom og truende.

Han er dømt for vold en rekke ganger, mot flere forskjellige personer. Han er også dømt for en lang rekke trusler, både mot politifolk og myndighetspersoner, og mot privatpersoner i hans omgangskrets.

Mannen var onsdag ved så dårlig helse at han ikke møtte personlig i fengslingsmøtet.

– Min klient har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. Han trenger hvile, så det er det vi har fokusert på nå, sier mannens forsvarer, Einar Råen.

30-åring

Også mannen i 30-årene har flere dommer bak seg.

Han er dømt for innbrudd, vinningslovbrudd, blant annet bedrageri, samt en rekke narkotikalovbrudd. Han har tidligere gjennomført et narkotikaprogram.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier hans forsvarer, Kjetil Ottesen.

Politiet har tidligere opplyst at de to ofrene er kjenninger av dem.

Utelukker ikke flere pågripelser

De har under etterforskningen av saken gjennomsøkt et hospits i Bergen sentrum. Den tredje siktede, en mann i 30-årene, ble pågrepet av bevæpnet politi på et annet hospits i Bergen tirsdag kveld.

Den tredje siktede ble varetektsfengslet torsdag, også han er tidligere dømt for flere forhold, men skal ikke være snakk om lange dommer.

– Han nekter straffskyld etter siktelsen. Han innrømmer å ha medvirket i transport av de døde, sier hans forsvarer Erik Mjell til TV 2.

Politiet har også vært åpne om at det kan komme nye pågripelser i saken.

– Det er en stor sak med mange involverte, så vi kan ikke utelukke det, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland i Bergenspolitiet.

Alle de involverte og de to ofrene kjente hverandre og var del av samme miljø.

De tre som er siktet for drap eller medvirkning til dette er varetektsfengslet i fire uker, med full isolasjon de to første ukene.