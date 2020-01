– Dette kunne ha vært unngått. Det er hårreisende at dette har skjedd, sier kollisjonseksperten Simen Huse til TV 2 om dataverktøyet som kan ha sendt uskyldige i fengsel.

Mandag fortalte TV 2 at straffesaker kan være berørt av analyseverktøyet CrashCube, som har vært benyttet av Statens vegvesen.

Kripos varslet Riksadvokaten i november. Riksadvokaten har med øyeblikkelig virkning gitt pålegg om at rapporter og uttalelser hvor Statens vegvesen har benyttet dataverktøyet, ikke skal brukes som bevis i saker.

Frykter feilaktige domfellelser

Statens vegvesen jobber nå febrilsk med å avdekke saker hvor dataverktøyet CrashCube feilaktig kan ha vært brukt i straffesaker.

Ifølge Riksadvokaten kan det dreie seg om et tiltalls straffesaker. Crashcube har vært brukt etter alvorlige ulykker for å hente ut informasjon om fart i kollisjonsøyeblikket og en rekke tekniske data på ulykkestidspunktet.

Simen Huse har jobbet som sakkyndig i 15 år med å hente ut kjøretøydata fra biler, og sier at konsekvensene av å bruke feil data, har store konsekvenser for berørte parter etter en ulykke.

Igjen står en ektefelle, søster, bror, slektninger og pårørende.

– En feil kan bety at man for eksempel beskyldes for å ha kjørt altfor fort og langt over fartsgrensen, mens man egentlig ikke gjorde det. Hvis rapporter som er forfattet på uriktige data brukes i retten, dømmes man på feil grunnlag. I verste fall kan mennesker ha blitt dømt feilaktig for uaktsomt drap, sier Simen Huse til TV 2.

– Ikke til å stole på

Ifølge Statens vegvesen har verktøyet vært benyttet mellom 2017 og mai 2019, til å bistå politiets etterforskning i straffesaker. Hittil har veimyndighetene opplyst om fire tilfeller hvor verktøyet har vært brukt på oppdrag fra politiet, der to av disse er ulykkerapporter, opplyste Statens vegvesen tirsdag.

Huse er daglig leder i et firma som inngår i et internasjonalt nettverk av eksperter, som driver med analyse av kollisjonsdata uthentet fra kjøretøy etter ulykke, for å avgjøre hendelsesforløpet.

Huse sier at dataverktøyet CrashCube ikke er til å stole på, blant annet fordi det gir inntrykk av at det fungerer, mens det likevel ikke gjør det og ikke gir feilmelding tilbake til brukeren.

– Advarte

– Når bilen får en krasj, eller kjører på en stolpe, så forteller bilens sensorer at kreftene har vært såpass store at for eksempel airbagen utløses. I den forbindelse lagres såkalte EDR-data fra sekundene før ulykken i en liten boks. Sertifiserte eksperter som kan godkjennes til å hente ut og vurdere disse dataene, må gjennom omfattende kursvirksomhet og godkjennes, sier Simen Huse til TV 2.