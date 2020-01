Mowinckel med positive nyheter

– Det var bekmørkt. Mye av grunnen til det var fordi det (skaden på trening, journ. anm.) ikke ga meg noen indikasjon på at noe alvorlig hadde skjedd. Det var ikke en krasj eller lignende som skulle tilsi at det skjedde noe. Sjokket satt i ganske lenge. Og så ble det en lang venteperiode før operasjonen, for da skjer det ingenting, og man står egentlig bare og venter. Etter operasjonen, når du vet at det går bra, så begynner hverdagen igjen. Og det er utrolig rart hvor fort man tilpasser seg en ny situasjon. Mennesket er tilpasningsdyktig, sier hun.

– Var du innom tanken på å kaste inn håndkleet?

– Den tanken slo meg egentlig aldri. Så det er jo en bra ting. På det mørkeste lufter man tanken, men samtidig så er det helt uaktuelt. Per nå tenker jeg at det her kommer til å ordne seg. Det er det her jeg har lyst til å drive med.

– Det er der skoen trykker

Etter to korsbåndskader «på rad», er det nærliggende å tenke at faren er høy for at det kan skje flere ganger.

Det er imidlertid ingen automatikk i det, forklarer Mowinckel.

– Det kan jo skje enda en gang, det kan jo det. For det er jo på en måte et nytt korsbånd. Får man en ny skade, så kan det jo skje, men det skal ikke hovedsakelig ha noe med å gjøre at korsbåndet er svakt. Det skal være et sterkt korsbånd som kommer inn. Og det er jo den jobben her som skal bygge opp om det.

– Er du trygg på å komme tilbake til verdenstoppen, der du var før skadene?

– Så lenge kneet mitt fungerer, så er jeg ikke redd for at det jeg kommer tilbake til ikke er godt nok. Det er mer det at det kanskje ikke er det samme du kommer tilbake til. Det blir kanskje en ny opplevelse, og så må man i så fall bli vant til det, og hvor mye det måtte hindre deg. Om det blir mange hevelser, ubehag og alt sånt, og om det hindrer meg mer i skikjøringen. Det er på en måte der skoen trykker. Jeg fikk jo prøvd meg litt igjen på ski før den andre skaden, og det er litt som å sykle. Kan du det, så kan du det. Og det er ganske deilig å vite.