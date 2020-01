«Det verste med den norske selvgodheten er at vi innbiller oss at vi ikke er selvgode»

De siste dagenes debatt om det er bra, eller dårlig å pipe på motstanderen under en håndballkamp har vært et merkelig skue. Etter Ole Ereviks forfriskende utspill om at han ønsket mer piping på tribunene i EM, har det debatten nå endt opp i en ordkrig på Twitter mellom kommentatorene i henholdsvis VG og Dagbladet. Mens Esten O. Sæther forsøker å gjøre dette til en debatt om verdier, beskyldes Dagbladets mann for å drive med hersketeknikker av sine meningsmotstandere av VGs Leif Welhaven.

Forfriskende og morsom lesning.

Men spesielt konstruktivt er det kanskje ikke.

Det aller mest interessante her er jo faktisk responsen til publikummet i Trondheim i etterkant av kritikken fra Erevik. Spesielt synlig ble det jo da Portugal i går kveld misset på en 7-meter etter meget høylydt piping fra 9000 i Trondheim Spektrum.

– Erevik-effekten slår til, smalt det tørt fra Kristian Kjelling i kommentatorbua.

Og jeg tror den dyktige og velformulerte eks-landslagsbautaen har et poeng der.

Jeg vil ta det enda et steg videre, og rose Ole Erevik for å fyre opp denne debatten. Fordi det er så ekstremt politisk ukorrekt å etterlyse piping på motstandere i Norge at det faktisk skal litt mot til å gjøre det. Av prinsipp har jeg alltid hatt litt sansen for mennesker som stiller upolitiske korrekte spørsmål. Fordi det ofte er starten på en debatt som er sunn, og har vært undertrykt.

Responsen etter utspillet viser jo at Erevik traff en nerve her. Og det er jo i seg selv strålende.

Om publikum skal pipe eller ikke har jeg ikke sterke meninger om. Det viktigste er at hjemmepublikummet støtter laget sitt. På hvilken måte man gjør det spiller egentlig ingen rolle. Noen ganger er piping bra. Andre ganger mer upassende. Men jeg mener man må akspetere at det er publikums rett til å reagere som de gjør. Gjennom å løse billett har man kjøpt seg retten til det.

Det som irriterer meg mest i denne debatten, er at mange hevder at nordmenn og det norske publikummet har bedre sportsånd enn de nasjonene vi konkurrerer mot. At vi liksom er edlere, og har så mye bedre verdier i Norge enn i resten av Europa.

Det synes jeg faktisk er på grensen til nedverdigende å hevde.

Det er en grunn til at utlendingene piper mer enn man gjør i Norge. Jeg tror det utelukkende handler om kultur.

Det er bare å gå inn i en kaffebar i Roma, eller i Sør-Frankrike, og høre på støynivået og intensiteten i praten til de menneskene som er der, så skjønner man at de er mer vant til bråk enn det vi er vant til i Norge. Man trenger ikke reise lenger enn til København for å oppleve det samme.