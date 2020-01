Den tyske storavisen skriver onsdag at Det tyske fotballforbundet (DFB) har anmodet den tidligere landslagssjefen om å dokumentere egen trenerlisens foran stormøtet med Bayern München søndag.

Klinsmann siteres på at han ikke tok med seg trenerlisensen og andre tilhørende dokumenter da han forlot hjemmet i California i november. Han forklarer at han på det tidspunktet ikke hadde noen indikasjon på at han skulle bli trener igjen.

I øyeblikket skal det ikke oppholde seg noen i legendens bolig i USA, men det jobbes med å få sendt papirene til Tyskland.

Klinsmann skal ha fått innvilget tysk trenerlisens i 2000, men den har angivelig utløpt.

55-åringen var samtidig tysk landslagssjef fra 2004 til 2006. I perioden 2011 til 2016 var han landslagssjef i USA, og i 2008/2009 var han trener i Bayern München. Spisslegenden skal ha tatt en rekke trenerkurs i denne perioden.

Ifølge Bild risikerer likevel Klinsmann og Hertha å bli straffet for å ha brutt Den tyske fotballigaens (DFL) lisensreglement. Avisen siterer DFL på at samtaler pågår i sakens anledning. Ligaledelsen hevder å være «trygge på at saken blir løst».

Klinsmann ble ansatt som trener for Rune Almenning Jarstein, Per Ciljan Skjelbred og resten av Hertha Berlin-troppen i slutten av november. Han har tatt på seg jobben ut inneværende sesong.

I utgangspunktet ble han engasjert som rådgiver av hovedstadsklubben. Hertha-investor Lars Windhorst sto bak ansettelsen.

(©NTB)