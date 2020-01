Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne, som har sluttet seg til IS og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-topper.

Frps stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos, som også sitter i det mektige landsstyret, sier hun er flau av å sitte i regjering.

– Jeg er sjokkert og jeg ble forbannet. Jeg synes Roy Steffensen sa det fint, da han sa at vi ikke forhandler med terrorister og vi lar dem i hvert fall ikke vinne. Vi har tilbudt oss å hjelpe barna, hadde hun vært opptatt av barna så hadde de fått hjelp.

– At vi bruker masse ressurser på å ta en terrorist til Norge... Ja, det er flaut å være en del av en regjering som gjør det. Det hadde jeg aldri trodd vi skulle gjøre, og jeg er kjempeskuffet, sier Frp-toppen til TV 2.

Kjos har både eksternt og internt vært en varm forsvarer av regjeringssamarbeidet.

– For meg er det denne ene saken, og for første gang en sak som gjør at jeg ikke vil være en del av regjeringen.

– Du sier nå at dere bør ut?

– Ja, hvis vi skal votere, så stemmer jeg for å gå ut.

– Mange har snakket om nye seire?

– Det er ingenting som kan reparere dette. Det er ingen seier som vi kan få, som er mulig å få.

– Du mener landsmøtet bør møtes raskt?

– Ja.

Fylkesledere raser

Frp-fylkesledere vil ut av regjering og krever ekstraordinært landsstyremøte.

– Nok en gang vender Frp velgerne ryggen. Kjenner ikke igjen partiet Frp, skriver fylkeslederen i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, til TV 2.

– Frp må ut av regjering. Det vi holder på med er en katastrofe. Er direkte flaut av partiet og ledelsen, skriver Persen i en tekstmelding.

Jensen orienterer

TV 2 har snakket med flere av Jensens støttespillere, som tidligere har forsvart regjeringsprosjektet da det har vært under angrep. Nå sier flere at de er åpne for å gå ut. De har aldri fått sterke reaksjoner fra sine medlemmer i fylkene.

TV 2 vet at Siv Jensen skal orientere stortingsgruppe under gruppemøte onsdag klokken 15.

I Fremskrittspartiet er det landsstyre som tar stilling til regjeringsspørsmålet. Der sitter fylkeslederne og sentralstyret i partiet.