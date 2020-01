Møre og Romsdal fylkeskommune har blitt enige om å åpne sperringene til sidedekkene på bilferja, skriver Romsdals Budstikke.

– Ferja har nå full kapasitet, det vil si 79 personbilenheter, sier skipsfører Bernt Robert Gjendem til avisen.

Maks 50 biler

Mannskapet på ferja «Ivar Aasen», som trafikkerer sambandet Solholmen-Mordalsvågen i Møre og Romsdal, har hittil måttet nekte å ta med mer enn 50 biler.

I kontrakten mellom rederiet Fjord1 og Møre og Romsdal fylkeskommune heter det at ferja skal ta minimum 50 biler, og det er dette fylkeskommunen betaler for.

Dermed har forbausede trafikanter blitt stående igjen mens ferja har lagt fra kai – med ledig plass om bord.

– Dette er helt galskap, sa en rystet varaordfører Odd Helge Gangstad da TV 2 omtalte saken.

– Bra for alle

Nå er saken løst, i hvert fall midlertidig. Fjord1 har fått dispensasjon til å bruke sidehusdekkene på ferja selv om de ikke støtter kravene i den nye kontrakten, forklarer regionleder Jan Petter Jagedal Thomsen i Fjord1 overfor Romsdals Budstikke.

Kaptein Gjendem er glad for at de nå kan fylle opp ferja.

– Dette er bra for alle at rederiet og fylkeskommunen er blitt enige om en løsning, ikke minst for de reisende. Det har vært mye spørsmål rundt dette, men publikum har skjønt at dette ikke er noe som mannskapet kan noe for, sier Gjendem til Romsdals Budstikke.