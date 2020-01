Europaparlamentet er nemlig lei av «el-avfall», og da spesielt ladekabler for telefoner og nettbrett.

For å løse problemet diskuterer lovgivere et bindende tiltak som vil tvinge alle mobil- og gadgetprodusenter til å bruke en standardisert ladeport for sine produkter.

«For å redusere elektronisk avfall og gjøre forbrukeres liv lettere, ønsker medlemmer av Europaparlamentet bindende tiltak for at ladere skal passe til alle mobiltelefoner og andre bærbare enheter» forklarer EU via et nyhetsbrev på sine nettsider.

51.000 tonn avfall

I uttalelsen heter det at «laderen skal kunne passe alle mobiltelefoner, nettbrett, e-bøker og andre bærbare enheter».

EU skriver også at de har estimater på at gamle ladere generer mer enn 51.000 tonn avfall hvert år.

Laderen som foreløpig ligger best an til å bli valgt som standard er av typen USB-C, og brukes allerede av de aller fleste telefonprodusenter med unntak av Apples iPhoner.

Ikke begeistret

Sistnevnte amerikanske teknologi-gigant er som kjent mest glad i å lage egne løsninger for sine produkter. De har likevel begynt å bruke USB-C-innganger på flere av sine nye Mac- og iPad-produkter.

Selv om den eventuelle nye loven om standardisering av ladeporter skulle komme på plass, vil Apple kun behøve å overholde lovene i EU-land. Likevel vil kostnadene av implementeringen sannsynligvis bety at endringene for iPhone-telefoner og nettbrett blir globale.

Kostnadene er imidlertid Apple naturligvis ikke interessert i.

«Slike forslag er ikke bra for miljøet og unødvendig forstyrrende for kunder» skrev Apple i fjor som en tilbakemelding da forslaget dukket opp i EU.

Påvirker over 1 milliard enheter

I tilbakemeldingen skrev selskapet også at «mer enn 1 milliard Apple-enheter har blitt sendt med en Lightning-kontakt i tillegg til et helt økosystem av tilbehør- og enhetsprodusenter som bruker Lightning for å betjene våre kollektive kunder».

Apple mener at forslaget vil resultere i et «enestående volum av elektronisk avfall» til stor ulempe for brukerne. De uttaler også at å bli tvunget til å forstyrre dette enorme kundemarkedet vil få konsekvenser langt utenfor kommisjonens uttalte mål.

Rykter skal også har versert om at selskapet prøver å skape en ny telefon uten ladeinngang, som kun kan lades trådløst.