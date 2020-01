Politiet har foreløpig ikke ønsket å gå ut med navn og bilde av siktede, som er både nasjonalt og internasjonalt etterlyst.

TV 2 er likevel kjent med mannens identitet, og etter det TV 2 kjenner til, er han ikke tidligere straffedømt.

Mannen har adresse øst i Oslo og er født og oppvokst i Norge.

Politiet har siktet ham for drap eller medvirkning til drap etter at Halil Kara (21) ble skutt på parkeringsplassen utenfor Prinsdal Grill på Søndre Nordstrand i Oslo sent fredag kveld.

Vitner: Løp fra stedet

Ifølge vitner på stedet hadde gjerningspersonen dekket for ansiktet sitt. Da skuddet ble avfyrt, skal det ha oppstått et basketak der en av Halils venner ble stukket flere steder med kniv.

Mannen som ble stukket med kniv, ble skrevet ut fra sykehus to dager senere.

Etter det kortvarige basketaket skal gjerningsmannen ha løpt fra stedet. Politiet mener drapet fremstår målrettet og utelukker ikke at flere personer kan ha medvirket til det.

Store ressurser

I snart fem døgn har politiet etterforsket saken med store ressurser, men fremdeles er ingen pågrepet i saken.

Politiet har heller ingen klar formening om hva som ligger bak drapet, men de har likevel pekt på to teorier: en personlig konflikt eller konflikter i et kriminelt miljø.

– Men vi jobber med å pågripe han. Vi gjør ulike ting for å komme i kontakt med ham, eller noen som vet hvor han er, sa politiinspektør Grete Lien Metlid tirsdag.



Videre uttalte Metlid at «viktig og sentral informasjon har kommet til politiet de siste dagene». Metlid har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

Det er varslet en pressekonferanse på politihuset i Oslo klokken 15.00 onsdag.

Tirsdag ble det holdt minneseremoni for den avdøde 21-åringen på Søndre Nordstrand Muslimske Senter. Onsdag og torsdag reiser venner og familie til Antalya i Tyrkia, der 21-åringen torsdag skal gravlegges.

Fra avdødes onkel får TV 2 opplyst at rundt 60 venner reiser til Tyrkia for å være med på begravelsen.