Solberg om Frp-opprøret: – Skjønner at det kom overraskende for mange

Statsminister Erna Solberg møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget. Samtidig er det fullt opprør i Fremskrittspartiet, hvor flere fylkesledere krever ekstraordinært landsstyremøte og tar til orde for å gå ut av regjering.

– Nå understreker jeg at vi hele tiden har vært opptatt av barna, og vårt utgangspunkt er at dette barnet har hatt behov for hjelp og vi har ikke klart å gi den hjelpen enten i leiren eller rundt leiren. Til slutt måtte vi gå med på å hente hele familien tilbake. Det er en humanitær aksjon for dette barnet, for å sikre at den får den medisinske hjelpen som den etter all sannsynlighet trenger, sier Solberg til TV 2.

Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne, som har sluttet seg til IS og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-topper.

– Nok en gang vender Frp velgerne ryggen. Kjenner ikke igjen partiet Frp, skriver fylkeslederen i Troms og Finnmark, Odd Eilert Persen, til TV 2.

– Frp må ut av regjering. Det vi holder på med er en katastrofe. Er direkte flaut av partiet og ledelsen, skriver Persen i en tekstmelding.

– Leit

Solberg sier regjeringens utgangspunkt har vært at de ikke har ønsket å hente hjem kvinne.

– Vi mente vi skulle hjelpe dette barnet, og så ble det å hente henne den eneste mulighet vi satt med. Utgangspunktet mitt er at alle norske statsborgere har rett til å komme tilbake til Norge, men ikke en ekstraordinær hjelp for å hente de. Jeg forstår at Frp kan komme til en annen konklusjon enn den de andre regjeringspartiene har, fordi IS er en organisasjon som har drevet med ekstreme brudd mot internasjonal rett og folkeretten. De har dehumanisert andre mennesker, og om man har vært passivt eller aktivt med på dette så er det uansett slik at vi har et lovverk man kan straffeforfølge folk med.

– Flere fylkesledere støtter Tybring-Gjeddes ønske om å gå ut av regjering. Frykter du bråket i Fremskrittspartiet?

– Jeg synes det er leit. Det er en vanskelig sak i Frp, samtidig måtte vi legge vekt på at dette ene barnet også har vi etter vår mening måtte finne løsninger for å hjelpe. Det var den avveiningen vi tok på det tidspunktet, sier Solberg.

Statsministeren sier hun har forståelse for at saken er krevende for Frp, men sier få har vært informert grunnet sikkerheten. Etter det TV 2 forstår har Siv Jensen siden september vært kjent med at partiet ville lide et kraftig nederlag.