Småbarnsmorens brutalt ærlige oppgjør: Vil heller sjekke Facebook enn å ha sex

Dere var så inn i hampen forelska, at dere begynte å planlegge fremtiden – livet deres – sammen. Bryllupet. Babyene. Dere var så overbevist om at ingenting kom til å forandre seg, og så bare pang,«du er gravid».

Så fort de to strekene på graviditetstesten viste seg, begynte sexen og lysten dere engang hadde å forsvinne. Du blir den kvinnen som begynner å tro at mannen din sin penis dunker babyen i øyet.

Du kan såvidt rulle deg rundt på siden, og du ga opp å trimme hekken da du ikke lenger kunne se tærne dine. Så kom barna, du bli så følsom, og du sitter på en smultring i stedet for å spise den.

Du venter til det har gått seks uker.

Når den tiden kommer, kunne du ikke gitt mer fa*en fordi du ikke har sovet siden unnfangelsen og puppene dine lekker og er oppblåste.

Omsider har du sex igjen, og det er trolig bare for å reprodusere igjen, og over tid blir familien din komplett, barna dine blir eldre og det er et glimt av håp... for lidenskap! Men ikke så fort! Du er mamma!

Du vasker, jobber og løper etter barna hele dagen, og nå har sexlivet ditt et åpent vindu som lukker klokken 21.30 fordi du er så utmattet.

Sex med lyset på er ikke-eksisterende fordi å bære frem liv har etterlatt deg med to tennisballer i et par sokker, og en mage som blafrer i vinden. Livet ditt blir rutine, og helt korrekt, nå har du en familie.

Dere prater mer om barna og mindre om hverandre. Samtalene handler om bæsj, slim og Frost 2, og turene til det lokale lekelandet blir helgeeventyret deres.

Borte er de dagene med date nights og spontan sex. Og fortsatt prøver vi alle på det, spontan sex etter barn. Vanligvis er det en stående en opp mot soveromsdøra, og fullt påkledd i tilfelle barna bestemmer seg for å trampe seg inn, og det var fortsatt ikke spontant, for du satte strategisk på «Svampebob Firkant» på Netflix og ga barna en is i håp om at de ikke skulle forstyrre deg.

Likevel var det de fem beste minuttene i ditt liv. Dere fikk kontakt igjen. Dere hadde tid alene, dere tok dere tid og selv om det gikk fort i svingene, så var det noe. Det var nok til at dere innså at dere fortsatt elsket hverandre, mer enn noe annet. Det er tross alt derfor dere bestemte dere for å stifte en familie sammen.

Du skjønner, vi har for vane å legge så mye press på det å bevare gnistene og holde den flammen brennende, men den forsvinner ikke – den bare blusser opp igjen på andre tider og på andre ting. Kjærligheten er dypere enn bare sex, og sex vil alltid være der, men barna deres, vel, de kommer til å vokse opp og forlate redet, og da er dere tilbake til der alt startet. Med mannen som gir deg alt du kunne drømt om, og som trolig har mye Viagra!

Så slapp av og nyt turen som heter foreldreskap. Nyt de sjeldne øyeblikkene dere får alene sammen, og pass alltid på å fornye Netflix-abonnementet».