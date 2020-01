– Det er litt skremmende

Gradestokken har vist plussgrader i store deler av landet når vi er halvveis inn i januar.

I Åndalsnes i Rauma var det hele 18,6 grader på en av januars første dager, og mildværstrenden har holdt seg i hele Norge.

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Reidun Gangstø Skaland, bekrefter at det har vært en langt varmere januar så langt enn det som er gjennomsnittet. Dette gjelder for omtrent hele landet.

– Målestasjonene rundt i landet viser at i nesten hele landet har det vært betydelig mildere enn normalen så langt denne måneden, sier hun.

UNORMALT MILDT: Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland sier at det definitivt er varmere enn normalt for tiden. Foto: Meteorologisk institutt

– Temperaturgjennomsnittet i Oslo i januar så langt, er nesten syv grader over det som er normalen for hele januar. Og faktisk så har så å si hele landet gjennomsnittstemperaturer på mer enn fire grader over januar-normalen, sier Skaland.

– Enkelte stasjoner har gjennomsnittstemperatur på mer enn ti grader over normalen. Så det er definitivt varmere enn normalt for tiden.

Rekorder kan bli slått

Ifølge Storm-meteorolog Roar Inge Hansen er det ingen tegn til at mildværet vil gi seg i løpet av dagene fremover.

STORM-METEOROLOG: Roar Inge Hansen. Foto: Ronald Toppe/TV 2

– I hovedsak blir det mye av det samme været. Vi har hatt sør- til sørvestlig vind, og da blir det mildt. Det ser imidlertid ut som det kan bli litt mer variasjon fra mandag av og utover, med korte perioder med kald vind. Men det er generelt betydelig mildere, sier han.

Hansen utelukker ikke at flere værrekorder kan bli slått i januar.

I Bodø har det kommet 156 millimeter nedbør så langt i januar (per 15. januar). Det er allerede langt over normalverdien for januar måned, som er 86 millimeter i Bodø. Den forrige nedbørsrekorden for januar i Bodø ble nådd i 1997, da det kom 247 millimeter.

– Og fra mandag av viser våre prognoser mye nedbør i Bodø. Så den rekorden tror jeg kommer til å ryke, sier han.

Også i Oslo kan man snuse på en ny rekord, for middeltemperatur (gjennomsnittlig temperatur i løpet av et døgn). Per nå er rekorden for middeltemperatur i januar i hovedstaden 2,3 grader, som var i 1989.

– Om været holder seg like mildt resten av måneden, så er det ikke helt umulig, sier Hansen.

AVVIK FRA NORMALEN: Tabellen viser hvordan gjennomsnittstemperaturen fra 1.-15. januar 2020 avviker fra normaltemperaturen for denne perioden. I Oslo er temperatursnittet nesten syv grader høyere enn normalen. Foto: Storm Geo

Lite skiføre

De milde temperaturene i store deler av landet, har også ført til mindre snø enn normalt i januar måned.

– I store deler av landet er det nå mindre snø enn normalt. Med unntak av Nord-Norge og høyfjellet, der det er ganske mye snø, så er det mange steder helt bart der det pleier å være snø på denne tiden, sier klimaforsker Skaland.