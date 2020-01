Slik gjør du vinter-ferien billigst mulig

– Narvik er best, sier familien.

Pappa har vært der og ble imponert:

– Det er et fantastisk fjell. Når man står øverst i bakken, føler man at man stuper rett ned i fjorden, sier han.

Byferie på billigsalg

HISTORISK: Gdansk byr på fantastiske bygninger. Foto: Julie Luneborg/Vagabond.

Familien får også vurdere ferier til forskjellige byer i Europa og USA.

Sjefredaktør Julie Luneborg i reisemagasinet Vagabond har surfet på nettet for å finne den perfekte familieferien. Hun anbefaler Gdansk i Polen.

– Byen er fylt med masse historie og fantastiske bygninger og de bygger også mange nye museer her, sier Luneborg.

Det er også mange aktiviteter for en barnefamilie som gokart-bane, lekeland og et stor badeland hvor man sklir gjennom et basseng med haier.

Det er mange flyselskap som konkurrerer om å gi billigste flyreiser fra byer som Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen. Selv midt i vinterferien kan man gjøre kupp. Julie finner en toroms leilighet i et bygg med badebasseng i kjelleren og flytur med Norwegian fra Gardermoen for 5418 kroner.

Billige Berlin

FAVORITT: Vagabond-redaktøren elsker de forskjellige bydelene i Berlin. Foto: Julie Luneborg/Vagabond.

Vagabond-redaktøren anbefaler også Berlin. Siden det bare er to små flyplasser i byen som ikke kan ta i mot store fly, har byen mindre turisme enn andre europeiske hovedsteder.

– Det fører også til at flyprisene ligger rundt 300-400 kr per vei hele året, sier Luneborg som mener det er mye å oppleve i byen.

– Den har mange spennende bydeler og for barnefamilien har den mange lekeplasser overalt i byen.

Perlen Praha

En av Europas store turistdestinasjoner, Praha, er også en av de billigste. Mat, drikke og severdigheter er billige. For de voksne er det masse historiske bygninger i den store gamlebyen. Mens for barna har man ett av Europas største badeland, teknisk museum og dyrehage.

Julie søker opp en fantastisk loftsleilighet med to soverom og billige flybilletter til hele familien for 8025 kroner. Det er viktig å merke seg at man kan søke opp leiligheter på bookingsider som Booking.com og Hotels.com i tillegg til Airbnb.

– Hvor finner du disse feriene? Fordi vi finner de ikke, spør faren i familien på Kolbotn.

Kunsten er å søke på mange byer og mange flyavganger på forskjellige søkesider.

New York, New York

DRØMMEFERIE: Julie Luneborg i New York som er en drøm for mange. Foto: Vagabond.

En drømmeferie for mange er The Big Apple. Men hvor billig kan man få flytur og fem dager i leilighet for en familie på fire. Velger man å reise i midtuken i vinterferien får man fortsatt billige flybilletter og en bitteliten leilighet fem minutter fra Times Square for 20 722 kr.

– Det er en by som kan underholde deg døgnet rundt, sier Julie i Vagabond.

Hun understreker at det er en by med høyt prisnivå, men at det er mulig å få kulturelle opplevelser helt gratis.

– I Central Park og andre steder i byen møter man jo både gatekunstnere og musikanter. Dessuten får man mye ut av å vandre rundt i byen og oppleve forskjellige bydeler, sier Julie Luneborg.

Vinneren er ...

Familien Loftesnes- Aas på Kolbotn ble overrasket over hvor billig det var mulig å få fly og opphold i en storby for en hel familie. For dem var det Praha som de mener gir mest for pengene for en barnefamilie.