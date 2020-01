Dette spørsmålet får jeg ofte: «Du må ha større ambisjoner enn å sitte i kassa på Kiwi?»

«Nei, no tulle du fælt ja!»

Videre forteller hun at hun gikk ut av både ungdomsskolen og videregående med gode karakterer.

– Jeg gjorde det bra, jeg, og kanskje var det derfor mange ble veldig overrasket da jeg fortalte at jeg skulle begynne å jobbe fulltid på Kiwi.

«Det teoretiske har aldri vært noe problem for meg. Jeg fikk alltid høre at jeg kunne bli hva enn jeg ville. Hvis noen hadde fortalt meg, på slutten av videregående, at jeg skulle ha fast jobb i Kiwi, hadde jeg mest sannsynlig flira høyt og sagt: «Nei, no tulle du fælt ja!» For jeg skulle jo utdanne meg til noe stort og viktig. Jeg skulle da aldri i verden jobbe i dagligvarehandelen (og trives!)?».

Lise Nebb Frønes har nå jobbet i to år på Kiwi, og det akter hun å fortsette med.

«Livet blir ikke alltid som man tenker seg det, og det er jeg evig takknemlig for! Etter to år i Kiwi har jeg funnet ut at det å jobbe i butikk slettes ikke er så verst! Jeg elsker det! I mine øyne er det et fantastisk fint, spennende og variert yrke. For det er jo så mye mer enn å «bare sitte i kassen». Det ligger så mye kunnskap, iver og hardt arbeid bak! Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag, og jeg er stolt over å kunne si at jeg jobber i Kiwi!».

– Alle yrkesklasser er viktige

Helt til slutt svarer hun på mange av spørsmålene hun har fått:

«Nei, jeg har ingen planer om å begynne å studere. Det er ikke fordi jeg ikke gidder. Jeg har tatt et valg om å bli i Kiwi fordi jeg har lyst til akkurat det! Jeg har funnet meg en jobb jeg stortrives i, og det må jo være det vi alle ønsker å oppnå?

All ære til de som studerer og utdanner seg. Misforstå meg rett, men det er ikke alle som har det ønsket - og det syns jeg vi skal respektere. Vi er avhengige av alle yrkesklassene, og alle jobbene er like viktige for at samfunnet skal gå rundt».