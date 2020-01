Dobbeltdrapet i bergen:

Ofrene funnet med stikkskader – to av de siktede fremstilles for fengsling i dag

KRIMTEKNIKERE: Det ble gjort omfattende undersøkelser ved en kommunal bolig i Bergen tirsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

To av de fire siktede blir onsdag fremstilt for varetektsfengsling etter at to personer ble funnet drept ved Osavatnet mandag. De døde skal ha vært påført stikkskader.