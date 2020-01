Seriemorderen Arnfinn Nesset tilsto drap han umulig kunne ha begått

Sykehjemsbestyreren har også senere uttalt at han var psykisk nedslitt, og at han tilsto for å komme seg ut av avhørene og for å få fred.

Ny identitet

Politibetjent Kjell Brevik sier han har vansker for å tro på forklaringene til Nesset.

– De som avhørte ham var ikke typene som kunne være truende og gjøre noe sånt. Det var ærlige og hardtarbeidende politifolk. Men som sagt, jeg var ikke der. Så det blir synsing, sier Brevik.

Ingen av de gjenlevende politimennene som avhørte Nesset har takket ja til å uttale seg i programmet.

I skrivende stund er Arnfinn Nesset 83 år gammel, og lever under ny identitet på et ukjent sted. Han ble dømt for drapene uten konkrete bevis, etter at påtalemyndighetene bygget saken på en rekke indisier.

