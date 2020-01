Feil på lysene er en gjenganger når norske biler blir EU-kontrollert. Det gjør også at flere hundre tusen biler hvert år ikke blir godkjent.

Nye tall viser at så mye som 30 prosent av norske biler ikke ble godkjent ved EU-kontroll i 2019, grunnet feil ved lysene. For tyngre kjøretøy var andelen feil enda høyere.

– Av cirka 1,3 millioner lette kjøretøy som gjennomgikk periodisk kontroll i 2019, ble om lag 400.000 ikke godkjent, grunnet feil ved lysene, sier Leif Magne Halvorsen, senioringeniør i Vegdirektoratet, seksjon Fag Tilsyn.

15 prosent av disse oppnådde ikke godkjenning på grunn av feil ved bilens hovedlys.

Farlig sovepute

– Tallene er nedslående, og faktisk enda litt dårligere enn i 2018. Temaet blir jevnlig løftet frem av fagmiljøene innen trafikksikkerhet, men virkningen er tilsynelatende liten, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).

Han mener mange eiere har et altfor passivt forhold til eget bilhold.

– Det er nok dessverre blitt vanlig å tro at det holder å følge serviceintervallene, og at man ellers ikke trenger å gjøre noe særlig selv. Det er en farlig sovepute. Det er fortsatt nødvendig å sjekke sentrale sikkerhetspunkter med jevne mellomrom, sier Hansen, i en pressemelding.

At lysene på bilen er i orden er ekstra viktig i den mørke årstiden.

Forhindre ulykker

At alle lys fungerer som de skal, mener han er spesielt viktig nå i den mørke årstiden.

– Utstyret som sikrer at vi ser og blir sett kan vise seg avgjørende for å forhindre ulykker, påpeker han.

For mellomtunge og tunge kjøretøy var andelen lys-feil i 2019 for øvrig enda høyere enn for personbiler.

Nesten 50 prosent underkjent

– Det ble kontrollert i overkant av 100 000 kjøretøyer i disse klassene i fjor. Her ble tett opp til 50 prosent ikke godkjent grunnet feil med lysene, sier Halvorsen i Statens Vegvesen.

32 prosent av de mellomtunge og tunge kjøretøyene ble ikke godkjent grunnet feil ved lykter for parkeringslys, baklys, lykter for toppmarkeringslys og sidemarkeringslys.

– Antallet registrerte lys-feil er høyere enn ønskelig, men samtidig er det jo bra at de avdekkes og utbedres. Det styrker trafikksikkerheten, sier Halvorsen.

