– Hun var glad, hun vakker. Og du vet, siden jeg er en mamma, så tok jeg et bilde av henne da hun blåste ut lysene, og så la jeg deg ut på Facebook, sier Kimberly Alford til lokalkanalen Wave.

Bildet fikk datteren, Kayla Kenney, kastet ut fra den kristne privatskolen hjemme i Louisville i den amerikanske delstaten Kentucky.

På bildet hadde Kenney på seg en hvit genser med regnbuefarger over brystet, og foran henne var en regnbuefarget kake.

Få dager etter at Kimberly Alford publiserte bildet, sendte rektor ved skolen Whitefield Academy, Bruce Jacobson, en e-post til henne.

Her ga han uttrykk for at regnbuefargene på bildet «vitner om en holdning til moral og kulturell aksept i strid med den som Whitefield Academy tro har».

Langer ut

– Det var en epost som kastet Kayla ut fra Whitefield med umiddelbar virkning på grunn av et innlegg i sosiale medier, sier Alford til The Courier Journal.

BURSDAGSKAKE: Slik så kaken som Kayla Kenney fikk til bursdagen sin ut. Foto: Kimberly Alford

Rektor Jacobson koblet ifølge Alford regnbuefargene til Gay Pride-bevegelsen.

Alford raser mot skolen, og sier at regnbuefargene på bildet ikke har noe med Gay Pride å gjøre.

– Jeg føler at det er en merkelapp de har satt på henne. Bare fordi jeg har på meg en regnbue, betyr ikke det at jeg er homofil, sier hun.

Ingen skjult agenda

Hun forteller at da hun bestilte kaken, ba hun bakeriet om å lage en kake med forskjellige farger.

– Kayla elsker å le og danse, og det er slik hun er. Selv da jeg dro tilbake og fikk kvitteringen fra bakeriet, sa det ingenting om presentasjonen. Det stod bare «forskjellige farger», sier hun.

Alford har klaget på skolens vedtak, men påstår at skolen nekter å møte henne ansikt til ansikt. Likevel skal de ha endret vedtaket slik at det nå står at Kayla selv valgte å si opp plassen sin på skolen.

SKAL IKKE TILBAKE: Kayla Kenney har begynt på offentlig skole etter bråket. Her er hun sammen med mamma, Kimberly Alford. Foto: Kimberly Alford

Moren frykter at vedtaket uansett kan gjøre noe med datteren.

– Vi lærer barna våre om hva Jesus ville ha gjort. Hva ville han ha gjort her, spør hun.

Kayla Kenney har nå begynt på en offentlig skole.

Slår tilbake mot medieoppslag

Rektor Jacobson sier til The Courier Journal at 15-åringen ble kastet ut etter å ha brutt flere av reglene på skolen.

Han oppgir ikke hva Kayla Kenney tidligere har gjort.

– Ukorrekte medieoppslag sirkulerer og sier at den aktuelle eleven ble utvist fra skolen vår bare på grunn av ett innlegg i sosiale medier. Sannheten er at hun har brutt skolens regler flere ganger i løpet av de siste to årene, sier han.

Videre sier han at han mener det er uheldig at Kayla Kenneys foresatte har gått ut med historien sin.

– Ordensreglene våre er i samsvar med andre private kristne skoler i vårt område. Det er uheldig at en av elevenes foreldre valgte å legge ut interne familiesaker i sosiale medier, og vi håper vår tidligere elev ikke blir påvirket negativt av det foreldrene hennes valgte å offentliggjøre om situasjonen hennes, sier han.