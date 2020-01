Deltakerne er inne i sin andre uke på Love Island og første deltaker har allerede forlatt kjærlighetsvillaen.

I onsdagens episode av TV 2s nye realityserie måtte imidlertid nok en øyboer pakke sakene.

Tidligere i uken fikk seerne i oppgave å stemme på sitt favorittpar via Love Island Norge-appen, og parene med færrest stemmer ville stå i fare for å ryke ut.

Etter to dager med avstemning, kom programleder Morten Hegseth inn i villaen, og da tok spillet en dramatisk vending.

Han fortalte at Eskild Magnussen (27) og Ida Myren (21) fikk færrest seerstemmer, og nå var det opp til de resterende parene å bestemme hvem av de to som fikk bli. Da ble det tårevått i villaen.

VAR I FARE: Eskild (27) og Ida (21) fikk færrest seerstemmer og var begge i fare for å måtte reise hjem. Foto: TV 2

Unner partneren å bli

Til slutt var det MMA-utøveren Eskild som trakk det korteste strået, da tre av fem par stemte for at Ida skulle få bli. Det valget er Eskild helt enig i.

– Jeg er glad for at Ida får bli. Hun har gode sjanser til å finne kjærlighet her inne, og jeg tror hun kan bidra med mye til gruppa. Jeg unner henne det. Absolutt, sier han til TV 2 like etter at han har forlatt villaen.

Til tross for at han er glad på Ida sine vegne, innrømmer han at seernes dom kom litt brått på.

– Det er jo selvfølgelig surt å ryke. Jeg ble kanskje tatt litt på senga av det opplegget som ventet oss i kveld, og jeg har nok ikke helt fått bearbeidet det ennå, forteller han.

Se video av intervjuet i toppen av saken.

TÅREVÅTT ØYEBLIKK: Så fort deltakerne fikk vite at de måtte stemme hjem en av sine egne, brast flere av dem i gråt. Foto: TV 2

– Ingen sure miner

Han forsikrer dog om at han ikke bærer nag overfor verken seere eller de andre deltakerne.

– Nei, altså, man vet jo at alt kan skje, så man er åpen for at det kan komme noen «plot twists», og at vi da ikke får flest stemmer der, det fremkaller ingen sure miner hos meg, forteller han.

– Var det forventet at du kunne være i fare for å ryke ut?

– Både ja og nei. Jeg har spilt med åpne kort og et åpent sinn, uten å ha forventninger til det ene eller det andre, så hvorfor skulle det ikke vært meg, på en måte? Men samtidig så tenker man at man kan få stå igjen og bli stemt frem som et trygt par også, forklarer han.

Ville ikke blitt igjen uten Ida

I løpet av det to uker lange Love Island-oppholdet har Eskild vært partner med Nora Haukland (22) og Ida. I løpet av de siste dagene har også Oda Lindsetmo (22) og Iselin Nordøy (23) vist sin interesse for ham, men Eskild forteller at han kun har øyne for Ida.