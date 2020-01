Profilert advokat tiltalt for å ha svindlet til seg dødsbo

Rettssaken startet onsdag.

Totalt skal advokaten ha tilegnet seg flere millioner kroner. Beløpet han tilegnet seg fra selve dødsboet var på 964.000 kroner.

Den fornærmede i saken, en mann i 80-årene, var bror til mannen som etterlot seg dødsboet.

Advokaten er profilert i Tromsø, og møter som tiltalt i retten for andre gang på kort tid. I oktober stor han tiltalt for organisert narkotikakriminalitet, og for å ha hatt befatning med et stort amfetaminparti som ble smuglet inn i Tromsø.

I den saken ble han frikjent fra størsteparten av tiltalen, men må avtjene samfunnsstraff for å ha hatt befatning med mindre mengder narkotika.

Brukt pengene til egne formål

Advokaten skal ifølge tiltalen ha forledet sin klient, en mann i 80-årene, til å gi fra seg tilgang til nettbanken slik at han kunne plassere penger på en sikret konto. Påtalemyndigheten mener at de to hadde en avtale om at pengene skulle forvaltes på klientens vegne.

Advokaten skal deretter ha overført 2,5 millioner kroner til sin egen konto, for så å ha brukt pengene på egne formål.

Senere fikk han kontroll over dødsboet til klientens bror, og overførte i underkant av én million kroner – noe som ifølge TV 2s opplysninger skal være størsteparten av dødsboet – til seg selv.

Den fornærmede mannen er enearving til brorens dødsbo.

– Ville ikke ødelegge hans renommé

Ifølge iTromsø sier den fornærmede mannen i retten at ha ikke sine villeste fantasier kunne forestille seg at den tiltalte mannen var en «sånn fyr».

Han forteller også at han var villig til å se bort ifra de tapte millionene, fordi han ikke ville ødelegge advokatens omdømme.

– De 3,5 millionene han hadde overført til sin konto, de satte jeg en strek over. Jeg ville ikke ødelegge hans renommé. Det synes jeg ikke han fortjente. Jeg syntes han var en fin kar, bortsett fra dette tullet her. Han ville jo uansett ikke kunne erstattet pengene, han hadde jo gjeld over hodet, sier mannen ifølge lokalavisen.

– En stor belastning

Advokaten selv mener at hans klient frivillig ga han disposisjonsrett til pengene. Hans forsvarer, Jan Christian Kvanvik, sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener dette skjedde etter avtale dem imellom, sier Kvanvik.

Videre forteller han at advokaten synes det hele er trist, og beskriver rettssaken som en stor belastning.

Fornærmedes bistandsadvokat, Ingunn Tøllefsen, sier til TV 2 at hennes klient ikke skal forklare seg i retten, men at det er spilt inn et tilrettelagt avhør som skal vises under rettsforhandlingene.