– Politiet ber om at personer som har informasjon om hvor (mannen) befinner seg nå, tar kontakt med politiet på telefonnummer 73 48 94 00, heter det i en pressemelding fra Trøndelag politidistrikt onsdag morgen.

28-åringen er mistenkt etter en skyteepisode i Ila i Trondheim torsdag 5. desember. En mann i 30-årene ble skutt på åpen gate. Mannen ble truffet i magen og en arm.

Kriminalteknikere fant to tomhylser og en kniv på åstedet. Mannen ble sendt til St. Olavs hospital med alvorlige skader.

Den andre av de to hovedmistenkte etter skytingen, ble i romjulen pågrepet og siktet i saken etter at han meldte seg for politiet.

Politiet har ingen grunn til å tro at den etterlyste mannen utgjør noen fare for publikum, men ber om at folk ikke tar kontakt med ham direkte.

– (Mannen) er etterlyst som mistenkt i saken og skal pågripes, opplyser politiet.

Mannen er 180 cm høy, har blå øyne og hadde kort hår i desember.



(TV 2/NTB)