Sportwitness refererer til den italienske journalisten Fabio Santini som hevder at Manchester United har sikret seg en avtale med stjernestopper Kalidou Koulibaly. 740 millioner kroner er prisen United må ut med for å sikre seg Napoli-stopperen. Santini skriver at avtalen trolig blir sluttført og gjennomført etter sesongen.

Mirror hevder å ha eksklusive opplysninger om at PSG kaster seg inn i kampen om Christian Eriksen. Dansken har vært rapportert å være på vei til Inter. Serie A-klubben skal angivelig være i ferd med å lande et kjøp av Tottenham-dansken til rundt 160 millioner kroner.

Chelsea kommer trolig ikke til å benytte seg av tilbakekjøpsklausulen på Nathan Aké. London-klubben kunne hentet midtstopperen tilbake for 460 millioner kroner, skriver Sky Sports.

Spekulasjonene om at Pep Guardiola kommer til å gi seg i Manchester City etter sesongen stemmer ikke, skal vi tro Telegraph. Avisen skriver at Guardiola kommer til å fullføre kontrakten som strekker seg frem til sommeren 2021. Det er imidlertid usikkert om avtalen vil bli forlenget.

Ole Gunnar Solskjær er et langtidsprosjekt for Manchester United, men spekulasjonene om fremtiden til nordmannen vil ikke forsvinne. The Sun skriver at det vil koste United i underkant av 60 millioner kroner å sparke Solskjær dersom det blir aktuelt.

Edinson Cavani er fremdeles sterkt ønsket av Atlético Madrid. Marca skriver at Atlético-direktør Miguel Angel Gil Marin var i Paris tirsdag for samtaler med PSG, som angivelig ikke ønsker å selge uruguayaneren.

Daily Star skriver at AC Milan ønsker seg Tottenhams høyreback Serge Aurier.