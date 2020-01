United har besøkt Dubai de to siste årene og Qatar flere ganger i løpet av de ti siste årene. Det var meningen at Ole Gunnar Solskjær skulle ta med laget til Midtøsten når Premier League gjennomfører sin første vinterpause i februar.

De planene er droppet på grunn av trusselbildet etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani.

– Om det er en ting som bekymrer meg, så er det ikke det som skjer på fotballbanen. Andre ting bekymrer meg mer. Vi så på Midtøsten som et reisemål i vinter, men det kommer definitivt ikke til å skje, sa Solskjær tirsdag.

Han sa at han i stedet tenker å gi spillerne fri under vinterpausen, som for Uniteds del blir etter kampen mot Wolverhampton 1. februar. Da spiller ikke United igjen før Chelsea er motstander 17. februar.

– Jeg vil gi dem noen dager fri. Jeg vet ikke hvor de kommer til å reise, men som lag blir vi i Europa.

Solskjær mener at pausen er svært viktig etter det harde kampprogrammet laget er inne i. Onsdagens FA-cupomkamp mot Wolverhampton blir Manchester Uniteds 15. kamp på 49 dager, og laget kommer opp i 19 kamper på 66 dager før den etterlengtede pausen.

– Jeg mener at denne pausen blir veldig viktig for alle. Vi har fem-seks kamper før det, og vi må bare holde ut til da og levere gode prestasjoner så vi for resultatene vi håper på. Så bruker vi pausen til å få litt D-vitaminer, sier Solskjær.