Kvinnen er oppvokst i Groruddalen i Oslo. For sju år siden reiste hun frivillig til Syria for å gifte seg med den sentrale IS-krigeren Bastian Vasquez.

Vasquez, som blant annet var en frontfigur i propaganda-videoer fra IS, døde i 2015. Enken giftet seg på nytt og fikk barn med den nye mannen.

Tirsdag ble det klart at norske myndigheter henter 29-åringen og hennes to barn på tre og fem år fra al-Hol-leiren i Syria og hjem til Norge.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kalte tirsdag saken ekstraordinær. Ett av barna antas å være sykt og trenger helsehjelp i Norge.

Siktet for terrordeltakelse

Når kvinnen og barna lander på Gardermoen, er det stor sannsynlighet for at PST vil pågripe kvinnen.

– Vi har hele tiden sagt at de som slutter seg til ISIL må regne med å bli pågrepet idet de kommer hjem. Pågripelse kan derfor være en mulighet, sa seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til Aftenposten tirsdag.

Bernsen understreket at de ikke vil offentliggjøre på forhånd hvilke skritt de vil ta. Han ville ikke kommentere hva som kommer til å skje med barna til 29-åringen dersom hun blir pågrepet.

NRK melder onsdag at kvinnen ikke nødvendigvis blir plassert på en celle selv om hun blir pågrepet. En pågripelse innebærer primært at hun vil være under politiets kontroll. Barnevernet har helt siden i sommer forberedt seg på hvordan barna skal håndteres, skriver NRK.

Kompliserte spørsmål

At norske myndigheter velger å hente hjem kvinnen og hennes barn reiser en rekke juridiske spørsmål når det kommer til de andre barna som er igjen i Syria, mener jurist Sofie Høgestøl.

– Jussen i dette er veldig kompleks, og det er ikke åpenbart at Norge har en juridisk forpliktelse til å hente disse barna og kvinnene hjem. Det andre som har gjort det vanskelig, er at det har vært et vanskelig og uavklart juridisk spørsmål om man kan skille mor og barn og om norske myndigheter kan reise ned til konfliktsonen og bare hente hjem barna, sier Høgestøl til TV 2.

Det er flere kvinner med norske barn i al-Hol-leiren. Ingen av dem skal imidlertid ha bedt om hjelp til å returnere til Norge. Utenriksminister Søreide understreker at det er foreldrenes rett og plikt til å bestemme over egne barn, også hvor de skal oppholde seg. Norske myndigheter kan ikke hente barn i utlandet i strid med foreldrenes ønske.

Unik sak

Tirsdagens beslutning setter derfor ingen presedens for andre som er i samme situasjon, sa Søreide til TV 2 tirsdag.

– Ingen andre har bedt om bistand. Dette er ekstraordinære omstendigheter, sa utenriksministeren.

– Vi gjorde en klar prioritering i fjor om å hente hjem de fem foreldreløse barna og vi har hele veien sagt at barn skal få anledning til å komme hjem, men det har ikke vært noe ønske om å hente kvinner. Dette er mennesker som har sluttet seg til IS, som er en brutal terrororganisasjon. Men i dette tilfellet har vi måttet gjøre en vurdering av hvordan vi skal kunne hjelpe barnet, og da var dette måten, understreket Søreide.