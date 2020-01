– Muligheten er der, og det er et økt behov blant ungdom for å få oppmerksomhet. Det å dele voldsvideoer kan også brukes for å få respekt, sier avsnittsleder for etterretning og forebygging Eirik Andre Sæther i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Kripos har i samarbeid med sosiale medier som Facebook og Snapchat fått flere kontoer som sprer voldsvideoer, slettet.

– Vi ser en spredning av voldsvideoer med jevne mellomrom, og vi får rapporter fra flere politidistrikt. Det er beskrevet som et eskalerende fenomen, sier seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i kommunikasjonsseksjonen til kanalen.

Verken Kripos eller Politidirektoratet har tall over hvor mange voldshendelser som blir filmet og delt. De påpeker at det kan være straffbart.

– Jo mer en video deles, jo større sjanse er det for at den ender opp hos barn og unge. Vi har blitt kontaktet av personer som har sett slike videoer, som sliter med inntrykkene i etterkant, sier Fabritius Christoffersen til NRK.

Han sier at videoene kan føre til en smitteeffekt og dermed nye voldshandlinger som er motivert av å overgå den forrige.

(©NTB)