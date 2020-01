Trump gjentok påstanden om at Iran planla angrep mot flere amerikanske ambassader, skriver The Guardian.

– Dersom jeg ikke drepte ham, så la oss si at vi hadde mistet tre, fire, fem ambassader, sa Trump i talen. Han kalte også Soleimani en drittsekk.

Qasem Soleimani ble likvidert i et amerikansk angrep 3. januar.

Presidenten kommenterte også påstanden om at Bernie Sanders skal ha sagt til Elizabeth Warren at han ikke trodde en kvinne kunne vinne. Det skal ha blitt sagt i et møte mellom de to, som i lang tid har vært allierte på det demokratiske partiets venstrefløy, i 2018.

– Jeg tror ikke at Bernie har sagt det. Det tror jeg virkelig ikke, sa Trump.

Han gikk på scenen en time før TV-debatten mellom de seks fremste kandidatene fra Det demokratiske partiet. Både Midtøsten og feiden mellom Sanders og Warren er ventet å bli tema i debatten i Iowa.

Debatten er den siste før nominasjonsvalgene som skal avgjøre hvem som blir Trumps utfordrer i presidentvalget i november.

(©NTB)