Skuespillerne Vanessa Hudgens og Austin Butler går fra hverandre etter at de har vært kjærester i over åtte år. Ifølge People fant de to tonen allerede i 2011.

Profilert par

Vanessa Hudgens er for mange mest kjent for rollen hun gjorde i High School Musical-filmene produsert for Disney. Den første filmen kom ut 2006 og ble Hudgens sitt virkelige gjennombrudd på kinolerretet.



I etterkant har de virkelig store rollene latt vente på seg, men i jula 2019 var Hudgens å se i Netflix sin julekomedie “ The Knight Before Christmas”.

Austin Butler fikk sitt gjennombrudd som skuespiller etter opptredener i ulike serier som Hannah Montana og iCarly. I 2019 var han også å se i den kritikerroste Tarantino-filmen “Once Upon a Time in Hollywood”. I høst kom også nyheten at Butler skal portrettere selveste Elvis Presley i en ny biografisk storfilm som er under produksjon.

I sosiale medier har verken Hudgens eller Butler postet bilder med hverandre siden Halloween i 2019.

High School Musical-par

Dette er ikke den første skuespilleren Vanessa Hudgens er sammen med. For tilbake i 2006 startet Hudgens å date medskuespilleren i High School Musical Zac Efron. Forholdet ble heftig dekket i mediene, og forholdet var ikke uten kontroverser.

I over fire år holdt skuespillerne sammen som et av Hollywoods unge superpar før forholdet kjølnet i 2010.

Ved flere anledninger har ryktene om at de to har funnet tilbake til hverandre blusset opp igjen, noe de også gjorde rett før Hudgens ble sammen med Butler i 2011.