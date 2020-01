De norske håndballgutta tar med seg to poeng inn i hovedrunden etter å ha slått Portugal i Trondheim Spektrum tirsdag.

Under hele gruppespillet i Trondheim har de norske spillerne og landslagssjef Christian Berge hyllet det norske publikumet, også etter at det ble pipekonsert mot Frankrike.

Portugals landslagssjef Paulo Pereira gir publikum en stor del av skylden for at Norge klarte å slå dem i tirsdagens gruppefinale.

– Gratulerer til Norge, som ga oss en vanskelig kamp. Det var for mye støy i hallen, sier Paulo Pereira etter tapet.

– Lydnivået gjorde at vi kunne ikke spille på vårt beste, men livet går videre. Jeg tror vi kan skape trøbbel for noen av de neste motstanderne i hovedrunden. Forhåpentligvis får vi ha seks spillere på banen. Det var fantastisk å være her i Norge og Trondheim, og folkene her har forståelse for håndball. Det var et fantastisk publikum. Jeg ønsker Norge lykke til, sier Pereira.

Også Portugal-stjernen Rui Silva gratulerte det norske laget.

– Det ble vanskelig. Vi gjorde noen enkle feil som gjorde at Norge fikk bryte, og vi visste at de var sterke i den delen av spillet. Vi prøvde å komme tilbake, men det var vanskelig. Jeg vet ikke om det var kreftene som tok slutt, men noe var det. Nå reiser vi til Malmö med null poeng, men vi har forventninger om at vi kan vise enda mer enn vi har gjort til nå. Jeg vil takke folk i Trondheim. Det har vært fantastisk å være her med alle tilskuerne, sier Silva.

Publikum i Trondheim Spektrum ble hyllet av det norske laget etter kampen.

– Vi må bare nyte dette her litt i kveld og takke trønderske og norske publikummere som har vært her og laget en kulisse, og latt oss spille på oss masse, masse selvtillit. Så skal vi fortsette å gjøre jobben videre, sier Sagosen til TV 2 etter 34-28-seieren.



De norske håndballgutta spiller første kamp i hovedrunden fredag kveld.