18-åringen går i fotsporene til artister som Adele, Tina Turner og Madonna som alle har sunget tittellåten til tidligere James Bond-filmer. Norske A-ha sang tittellåten til Bond-filmen The Living Daylights som kom ut i 1987.

Billie Eilish blir tidenes yngste til å synge en Bond-tittellåt når filmen No Time To Die kommer ut i april, det bekrefter folkene bak James Bond på hjemmesiden 007.com.

– Det føles vilt å være en del av dette på alle måter. Å kunne synge tittellåten til en film som er del i en så legendarisk serie er en stor ære, sier 18-åringen i en uttalelse til hjemmesiden.

– James Bond er den kuleste filmserien som finnes. Jeg er fortsatt i sjokk, forteller Eilish.

Broren FINNEAS, som har vært med å skrive og produsere sangen, forteller at søskenparet alltid har drømt om å lage musikk til en Bond-film.

– Å skrive tittellåten til en Bond-film er noe vi har drømt om hele livet. Vi føler oss så heldig som får spille en liten rolle i en så legendarisk serie, lenge leve 007, sier han.

Billie Eilish har i en alder av kun 18 år rukket å bli en av verdens aller mest populære artister. Nylig vant hun to priser under American Music Awards, og hun er nominert til seks priser under Grammy-utdelingen. Eilish har også skrevet seg inn i Guinnes Rekorbok, som yngste artist til å nå nummer en på albumlistene i Storbritannia, og som den kvinnen med flest sanger samtidig inne på US Hot 100-listen.