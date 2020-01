Flere er skadd etter at et passasjerfly dumpet over Los Angeles tirsdag. Av områdene som ble truffet av flydrivstoffet var en lekeplass tilhørende en barneskole, skriver CNN.

Flyet, som tok av fra Los Angeles internasjonale lufthavn(LAX), fikk rett etter takeoff motortrøbbel. De så seg derfor nødt til å avbryte flyvningen og returnere, men flyet var for tungt lastet med drivstoff til at en landing ville være forsvarlig.

17 barn pådro seg mindre skader etter drivstoffdumpingen, samt ni øvrige skadde. Det bekrefter brannvesenet i Los Angeles på Twitter.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.



Alle de skadde er fraktet til lokale sykehus for undersøkelser og behandling. Brannvesenet bekrefter også at de har blitt påført flydrivstoff.

Var ute å lekte

De 17 barna som er skadd var ute å lekte på lekeplassen tilhørende en barneskole, da flyet som fløy tilbake til LAX og dumpet drivstoffet over dem. De skadde ble tatt hånd om av brannmannsakper og helsepersonell som rykket ut til skolen som ligger ca 30 kilometer fra flyplassen.

Alle elever ved skolen ble i etterkant undersøkt for å forsikre at ingen skader var oversett.

I en video som ligger på Youtube ser man passasjerflyet fly over Los Angeles med en hale av drivstoff fra hver vingetupp. Alan De Leon, som gjorde videoopptaket sier til CNN at han hørte en høy plystrelyd og at det luktet av drivstoff. Han forklarer også at det sved i øynene hans.

Oppstod nødssituasjon

USA sitt luftfartstilsyn bekrefter at Delta Flight 89, som var på vei til Shanghai i Kina varslet om en nødssituasjon rett etter takeoff. Det var grunnen til at flyet også snudde og fløy tilbake til LAX. Luftfartstilsynet har derimot ennå ikke bekreftet at flyet dumpet drivstoff på vei tilbake til flyplassen.

Luftfartsekspert Davis Souice, sier til CNN at fly har en maksvekt når det kommer til takeoff og landing. han sier også at fly som skal nødlande men har full tank, er nødt til å kvitte seg med drivstoff for å unngå uhell ved landing.

Souice sier at det er regler for hvor et fly kan dumpe drivstoff, men at et fly som har erklært en nødsituasjon kan dumpe drivstoff hvor som helst. Han legger til at han vil tro flyet må ha flydd på en høyde omlag 1500 meter over bakken. Hvis flyet hadde vært 3000 meter over bakken ville drivstoffet fordampet så fort det ble dumpet.