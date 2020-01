The New York Times skriver tirsdag at de kan verifisere opptakene som for første gang viser at to missiler traff Ukraine International Airlines' flight 752 onsdag forrige uke. De to missilene ble avfyrt fra en iransk militærbase om lag 13 kilometer fra flyet.

Iran har innrømmet å ha skutt ned flyet, og The New York Times har tidligere slått fast at transponderen sluttet å fungere før missilet traff flyet. Den nye videoen virker å kunne bekrefte at det var et missil som satte transponderen ut av spill, før missil nummer to ble skutt ut omtrent 23 sekunder etter det første.

Ingen av treffene senket flyet umiddelbart. Videoen viser at flyet tok fyr, før det sirklet tilbake mot flyplassen. Noen minutter senere eksploderte det og krasjlandet.

Mener å ha verifisert videoen

Videoen ble lastet opp på YouTube av en iransk bruker tirsdag. The New York Times mener å ha verifisert videoen. Tidsstemplingen på videoen viser 17. oktober 2019 og ikke 8. januar, men avisen mener det skyldes at kameraets system benytter seg av den persiske kalenderen, og ikke den gregorianske.

8. januar tilsvarer den 18. dagen i måneden dey, den tiende måneden i den persiske kalender. Det gir en forskjell på en dag, men teorien er at dette kan forklares ved at det er forskjell på skuddårene i de to kalenderne.

176 døde

Alle de 176 menneskene om bord mistet livet da det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned få minutter etter avgang fra Teheran tidlig onsdag morgen.

Nedskytingen skjedde få timer etter at Iran hadde skutt en rekke raketter mot USAs militærbaser i Irak som svar på likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad noen dager før.

Iranske myndigheter har forklart at nedskytingen av passasjerflyet var et uhell, som skyldtes at en soldat trodde at flyet var en amerikansk krysserrakett på vei mot iranske mål.