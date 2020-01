– Vi ser at flere og flere guider ikke har kunnskap om miljøet på Svalbard. De kan ikke norsk. De er der i kun kortere perioder, og bidrar ikke til samfunnsutviklingen som vi ønsker i Longyearbyen, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) til NRK.

Regjeringen vurderer å kreve at guider som vil jobbe på Svalbard, er sertifisert. De vurderer også å sette et tak for hvor mange guider som trengs på øygruppen.

Også regelverket om å forstyrre isbjørn, ferdsel og leiropphold skal strammes inn.

Ifølge Smines Tybring-Gjedde er antallet turister på Svalbard i overkant av det som er forsvarlig, både av hensynet til naturen, beredskapen og tjenestetilbudet på øygruppen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at konsekvensen for de strengere reglene kan føre til færre turister, men sier at det vil sikre et godt reiselivstilbud med god fortjeneste for de lokale aktørene.

