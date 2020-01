Har prøvd å unngå mediene, men det er ett stort problem

Etter å ha åpnet EM med to svake kamper var Gøran Johannessen virkelig i slaget da han fikk sjansen mot Portugal i den siste kampen i gruppespillet i Trondheim tirsdag.

Gøran Johannessen banket inn seks scoringer i 34-28-seieren. Bare Magnus Jøndal hadde flere med sine sju mål.

– Det var veldig ketsjupeffekten. Jeg har vært litt nedfor over at det ikke har gått som jeg har villet i de første kampene, men nå presterte jeg på det nivået jeg vet jeg har inne. Jeg er ikke overrasket over at jeg gjorde en god kamp, men det var deilig å bevise for meg selv og lagkameratene at jeg er her av en grunn, sier Johannessen.

Gøran Johannessen innrømmer imidlertid at han er overrasket over at han ikke har prestert etter en meget god høst for klubblaget Flensburg og i Golden League for landslaget i oktober, til tross for at han har kjent på å ha vært sliten som følge av stor kampbelastning.

25-åringen er misfornøyd med både kampene i Golden League før EM og de to første kampene i mesterskapet, men at han har prøvd å distansere seg fra det, tenke positivt, ikke ta håndballen for alvorlig og unngå å lese i mediene.

Mamma varsler om børskarakter

Men han får likevel ufrivillig med seg hva avisene skriver.

– Mamma er veldig flink til å gi beskjed når jeg får tre i avisen, men jeg leser ikke så mye selv. Kanskje jeg skal gjøre det i dag for å se om det var bedre enn tre, forteller Johannessen til et samlet pressekorps.

TV 2s håndballekspert Bent Svele ga Johannessen tre på børsen etter seieren mot Frankrike, men han var oppe på sju etter tirsdagens kamp.

– Hans beste kamp så langt i mesterskapet. Lover godt nå når det drar seg til, er vurderingen til Bent Svele.

Landslagssjef Christian Berge er også meget fornøyd med at Johannessen.

– Det var også viktig å få i gang flere spillere. Gøran Johannessen spiller godt, Magnus Abelvik Rød spiller godt og Harald Reinkind spiller godt. Det er fint å få dem i gang, sier han til TV 2.

Johannessen: – Jævla deilig

De norske håndballgutta leverte et perfekt gruppespill med full pott og to poeng inn i hovedrunden. I tillegg ble Frankrike meget overraskende slått ut.

– Det var jævla deilig, ikke minst når jeg får starte og viser tilliten verdig i en så viktig kamp som er alfa og omega for hva som skal skje videre, sier Johannessen, som får støtte og ros av lagkamerat Sander Sagosen.

– Jeg regner med at alle sammen vet hva den gutten her står for og hvilke ferdigheter han har, så handler det bare om at vi skal sette ham i best mulige situasjoner. Så gjør han jobben. I dag viste han hvilken klassespiller han er. Det er moro å spille på lag med ham, sier Sagosen til TV 2.