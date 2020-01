I en melding på sine nettsider oppfordrer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til rask oppdatering av Microsoft Windows.

– Dette gjelder alle som benytter Microsoft Windows 10. I virksomheter med slike maskiner må systemadministrator sørge for at dette gjennomføres, sier Bente Hoff til TV 2.

Hoff leder Nasjonal cybersikkerhetssenter i NSM.

På verdensbasis brukes Windows 10 av over 900 millioner enheter.

«Kritisk sårbarhet»

Microsoft kommer med sine månedlige sikkerhetsoppdateringer hver andre tirsdag i måneden.

Det er alltid viktig at du installerer denne oppdateringen, men denne gangen haster det mer.

– Denne sikkerhetsoppdateringen lukker en sårbarhet som vil kunne utnyttes til dataangrep. Dette betyr at du bør være rask med å installere sikkerhetsoppdateringen som kom tirsdag kveld, sier Hoff.

Flere internasjonale medier har skrevet at tirsdagens sikkerhetsoppdatering nærmere bestemt inneholder informasjon om minst én kritisk sårbarhet knyttet til biblioteket crypt32.dll, som bør lukkes så raskt som mulig.

– Kunnskap om nye sårbarheter sprer seg hurtig, og programvaren til Microsoft er svært utbredt. Derfor bør systemeiere være tilsvarende raske med å oppdatere IKT-systemene, før noen angripere utnytter sårbarhetene. Det kan være bare timer fra en sikkerhetsoppdatering slippes fra en leverandør, til det første angrepet oppdages, understreker Hoff i meldingen på NSMs nettsider.

Windows 7 utgår

Til TV 2 sier Hoff at NSM i mange år har formidlet at det å installere slike sikkerhetsoppdateringer er noe av det viktigste du kan gjøre.

– Så lenge du ikke oppdaterer, er det en risiko. Dataangrep skjer hele tiden, så det er viktig å gjøre nødvendige tiltak.

Tirsdag morgen omtalte TV 2 at Microsoft avvikler kundestøtten for operativsystemet Windows 7, som betyr at selskapet fra og med tirsdag slutter å lage oppdateringer og patcher til operativsystemet.

Hoff oppfordrer dem med Windows 7 til å oppdatere.

– Vi anbefaler å alltid benytte versjoner av operativsystemer med kundesupport, slik at du får nye sikkerhetsoppdateringer, sier Hoff.